حماس: الاقتحامات الإسرائيلية المتكررة للأقصى تأخذ تشجيعها من أمريكا

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة (حماس)، حازم قاسم: إن استمرار اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، استهتار بمشاعر كل الأمة العربية والإسلامية، وعدوان سافر على مقدساتها.



وأضاف قاسم في تصريح صحفي، أن الاقتحامات المتزايدة للمسجد الأقصى، تأخذ تشجيعها من الدعم الأمريكي لجرائم الاحتلال، وقراراتها بخصوص مدينة القدس.



وأشار إلى أن هذه الاقتحامات المتواصلة، تؤكد حجم الجريمة التي يرتكبها دعاة التطبيع مع الاحتلال، بحق الشعب الفلسطيني وقضيته، مُعبرًا عن تقديره لحجم البطولة والفداء، التي يُبديها المرابطون في المسجد الأقصى، دفاعًا عن حرمته وهويته، وفق تعبيره.