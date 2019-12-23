قوات الاحتلال تعتقل 14 مواطنًا من الضفة الغربية بينهم فتية

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وحتى صباح اليوم الاثنين، 14 مواطنًا من الضفة بينهم فتية.



وقال نادي الأسير في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن سبعة مواطنين، جرى اعتقالهم من القدس، بينهم أربع نساء وعرف من بين المعتقلين، عمر عامر أبو ماضي (18 عامًا)، ومحمد صلاح أبو ماضي (16 عامًا)، حيث جرى اعتقالهما على يد قوة من المستعربين، كما جرى اعتقال الشاب روحي كلغاصي من البلدة القديمة، وصباحًا اعتقلت شرطة الاحتلال من منطقة باب الرحمة أربع نساء.



ومن بلدة نعلين قضاء رام الله والبيرة اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين وهم: محمد صلاح سرور، وحامد إبراهيم سرور، وصادق ياسر سرور، علاوة على محمد نايف أبو شنب من مخيم قلنديا.



يُضاف إلى المعتقلين ثلاثة فتية تبلغ أعمارهم (15 عامًا) من مخيم العزة في بيت لحم وهم: عبد الله النجار، وعيسى العزة، وعز الدين العزة.