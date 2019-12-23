حركة فتح تُشكل لجنة مشتركة لاختيار قائمة المرشحين للانتخابات العامة

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رام الله - دنيا الوطن

يعقد المجلس الاستشاري لحركة فتح، الأحد المقبل، الثامن والعشرين من الشهر الجاري دورته الثالثة لبحث التحضيرات للانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، واستنهاض صفوف الحركة بعد الاعلان عن تشكيل لجنة تحضيرية مشتركة من اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس استشاري لحركة فتح؛ استعدادا للمرحلة المقبلة.



وقال عضو المجلس الاستشاري لحركة فتح خالد مسمار لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الاثنين: إن مهمة اللجنة هي التحضير للانتخابات العامة، ومناقشة اجندة محلية تتعلق باستنهاض صفوف الحركة.



وأضاف مسمار، أن اللجنة التحضيرية ستنجز عملها بسرعة لاختيار قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة، وفقا لمعايير خاصة للترشح واتاحة المجال للجيل الشاب للمشاركة في الحياة السياسية.