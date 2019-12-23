ثابت: جدول كهرباء غزة 8 ساعات وصل ومثلها فصل مع عجز بسيط

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رام الله - دنيا الوطن

أكد مدير الإعلام بشركة توزيع الكهرباء بقطاع غزة، محمد ثابت، أن سلطة الطاقة، أبلغت الشركة، بتشغيل مولد ثالث في محطة التوليد، ما أدى لارتفاع كمية الكهرباء، التي تستلمها الشركة إلى قرابة (85) ميغا وات.



وقال ثابت في تصريح صحفي: إن جدول توزيع الكهرباء حالياً هو 8 ساعات وصل، مقابل 8 ساعات فصل مع نسبة عجز بسيطة تسجل في أوقات الذروة.



ويعيش قطاع غزة، أجواءً باردة نسبيًا، نتيجة المنخفضات الجوية التي ضرب البلاد في هذه الأوقات من السنة.