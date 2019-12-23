وفاة رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

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رام الله - دنيا الوطن

توفي اليوم الاثنين، قائد الجيش الجزائري، أحمد قايد صالح، عن عمر يناهز (79 عاماً) إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة، وفق ما أكدت وزارة الدفاع الجزائرية.



ومنذُ اعتلال الوضع الصحي، للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في 28 من شهر أبريل/ نيسان لعام 2013، تحوّل أحمد قايد صالح إلى "شخصية محورية" في البلاد.



وُلد أحمد قايد صالح في 13 كانون الثاني/ يناير من عام 1940 بمنطقة عين ياقوت في محافظة باتنة (400 كم شرق العاصمة).



ولعب صالح دوراً في أزمة التسعينيات، حين أسهم في إيقاف المسار الانتخابي مع الجنرالات، الذين أطلق عليهم مسمى "الجانفيين".



وكان صالح من بين "ضباط يناير 1992" الذين مرحلوا بشكل متتابع دون كتابة مذكراتهم أو شهاداتهم عن المرحلة.