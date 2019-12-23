اعتماد صرف دفعات مالية خاصة بمشاريع "حيّ الندى" شمال القطاع

حي الندى - غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن وزير الأشغال العامة والإسكان، د. محمد زيارة، اليوم، عن اعتماد صرف دفعات مالية، خاصة بمشاريع للبنية التحتية والخارجية، والإشراف بحيّ الندى في غزة، وذلك بقيمة مالية تبلغ نحو 860 ألف يورو.



وقال زيارة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تمّ اعتماد صرف الدفعة النهائية لأعمال إنشاء 75 وحدة سكنية في حيّ الندى، وأخرى لأعمال البنية التحية للحيّ، بالإضافة إلى اعتماد دفعة لتقديم خدمات هندسية لصيانة أربعة مبانٍ متضررة بشكل خطير في منطقة أبراج الندى.



ويذكر، أنه يجري إعادة إعمار حي الندى، بتمويل من الحكومة الإيطالية بتكلفة 16.5 مليون يورو، والتي تتضمن إقامة مشاريع بنية تحتية، وترميم 281 وحدة سكنية، وإعادة تأهيل 21 بناية سكنية، عدا عن تشييد 23 عمارة تضم 186 وحدة سكنية.