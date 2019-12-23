النيابة السعودية تُصدر أحكامًا بإعدام خمسة مُتهمين بقضية قتل "خاشقجي"

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت النيابة العامة السعودية، عن صدور أحكام بالإعدام بحق خمسة مُتهمين بقضية قتل الكاتب الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.



كما أصدرت النيابة السعودية، أحكامًا بسجن ثلاثة مُتهمين لمدة 24 عامًا، بقضية خاشقجي، موضحة أن التحقيقات، أثبتت عدم وجود نية مسبقة لقتل خاشقجي، وفق ما أعلن وكيل النيابة العامة، شلعان بن راجح بن شلعان، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرياض.



إلى ذلك، أكد وكيل النيابة، أنه تم التحقيق مع سعود القحطاني، ولم يتم توجيه أي تهمة له في هذه القضية.



وأشار بن شلعان إلى أن الأحكام بحق المتهمين في القضية لا تزال ابتدائية، وليست قطعية، أي أنه يحق للمتهمين ومحاميهم الطعن فيها من أجل الاستئناف.



وأوضح، أن النيابة العامة، عقدت 9 جلسات لمحاكمة المتهمين في قضية خاشقجي، وأن الأحكام صدرت خلال الجلسة العاشرة.



وفي تشرين الأول/ أكتوبر عام 2018، دخل خاشقجي قنصلية بلاده في اسطنبول؛ للحصول على وثيقة رسمية للزواج من التركية خديجة جنكيز، ليعلن بعد عدة أيام عن مقتله.