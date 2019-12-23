هيئة الأسرى: الاحتلال يحكم على الأسير براء عيسى بالسجن تسع سنوات

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، في تقرير أصدرته اليوم، الاثنين، أن محكمة (عوفر) العسكرية، حكمت على الأسير الشاب براء كايد فايق عيسى (22 عاماً) من بلدة عناتا شرقي القدس المحتلة، بالسجن لـ 9 سنوات وغرامة مالية بقيمة 40 ألف شيكل.



وأوضحت الهيئة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن الأسير عيسى، والقابع حالياً في معتقل (ريمون) والمعتقل منذ تاريخ 14/11/2017، قد خضع لـ 36 جلسة محاكمة منذ تاريخ اعتقاله.



وأضافت: أن الأسير عيسى، يعاني قبل اعتقاله من إصابة برصاص جيش الاحتلال، تعرض لها خلال عام 2014، وتسببت له بمشاكل صحية مزمنة، لا يزال يشتكي منها حتى الآن، ورغم ما يعانيه من أوجاع، تكتفي إدارة المعتقل بإعطائه المسكنات فقط.