اشتية: إعلان الجنائية الدولية يحمل عدة دلالات أهمها الاعتراف الدولي بترسيم حدود الدولة الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية: إن إعلان المحكمة الجنائية الدولية، يحمل العديد من الدلالات أهمها الاعتراف الدولي بترسيم حدود الدولة الفلسطينية على اساس الرابع من حزيران 1967.وأكد اشتية في مستهل جلسة مجلس الوزراء الفلسطيني، أن الملفات التي لدى المحكمة متعلقة بالعدوان على غزة، والاستيطان والأسرى.وذكر "ندعو الدول التي لها أي حضور في المستوطنات كان اقتصاديا او ماليا او بشريا لسحبه فورا، لان عدم اجراء ذلك سيعرضهم للمساءلة أمام القضاء الدولي".وأضاف: "من الواضح أن رئيس الوزراء الإسرائيلي يتجاهل حقنا بإجراء انتخاباتنا بالقدس، والرئيس سيدعو القيادة للتشاور بأنجع الطرق لمعالجة هذا الأمر".