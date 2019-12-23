العربية الفلسطينية: الرئيس عباس لن ينزع عن القدس فلسطينيتها

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رام الله - دنيا الوطن

أكد رامي فرج الله، مسؤول الإعلام للجبهة العربية الفلسطينية، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لن ينزع عن القدس فلسطينيتها، معتبراً أن القدس عاصمة دولة فلسطين الأبدية، قائلاً: "بناها أجدادنا الكنعانيون"، مشدداً على أنه لا انتخابات بدونها، مبيناً أن الرئيس لم يتنصل من استحقاقات الانتخابات، ولم يلغ إصراره بإصدار مرسوم رئاسي من أجل إجراء الانتخابات الفلسطينية، مشدداً على حرص الرئيس عباس على إجراء الانتخابات في مدينة القدس.



وقال فرج الله في تصريحاته: "الرئيس عباس لا يريد أن يخرج القدس من دائرة إجراء الانتخابات الفلسطينية"، موضحاً أنه إذا أصدر مرسوماً بإجراء الانتخابات في غزة، والضفة دون القدس، فهو بذلك يكون قد مرر ما تسمى بــ (صفقة القرن)، واعترف بالقدس عاصمةً أبديةً لإسرائيل، مؤكداً أن الرئيس عباس، والقيادة الشرعية، يبذلان ما في وسعهما للضغط على إسرائيل للسماح بإجراء الانتخابات المركزية بالمدينة المقدسة.



وأوضح، أن الرئيس لا يريد البتة، أن تجرى الانتخابات المركزية دون القدس الشريف، معرباً عن استغرابه من الأصوات النشاز التي تضغط على رئيس دولة فلسطين من أجل إصدار مرسوم رئاسي بإجراء الانتخابات، مستهجناً التصريحات الفجة، والهجوم على شخص الرئيس الشرعي للفلسطينيين، واتهامه بتعطيل إصدار المرسوم، مؤكداً أن هناك فرقاً بين الاتهام، والانتقاد، وفرق شاسع بين النقد البناء، والنقد المدمر، متسائلاً عن عدم مصارحة قيادات بعض الفصائل عناصرها، وكوادرها بأنها وافقت على رؤية الرئيس عباس، بخصوص الانتخابات بحذافيرها، و من ضمنها الإصرار على إجراء الانتخابات بالقدس بالتزامن في غزة و الضفة.



ودعا فرج الله في ختام حديثه إلى عدم الانجرار وراء الأصوات النشاز، حتى لا يفقد الفلسطينيون في القدس حقهم الانتخابي، والسياسي، مطالباً الشعب الفلسطيني، بنبذ التصريحات التي تبث روح الفتنة، وتؤججها في المجتمع الفلسطيني.