الاحتلال يُفكك بركسات ويستولي عليها جنوب طوباس

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رام الله - دنيا الوطن

فككت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بركسات سكنية وأخرى للماشية، وسياج حظيرة، في منطقة الرأس الأحمر جنوب طوباس.



وأفاد رئيس مجلس قروي عاطوف والرأس الأحمر، عبد الله بشارات، بأن البركسات والحظيرة، تعود للمواطن سعيد زايد أبو ظاهر، وتم الاستيلاء عليها بحجة عدم الترخيص.