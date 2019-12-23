الاحتلال يعتدي على فلسطينيات في باب الرحمة ويعتقلهن ويداهم بلدة بيت عوا

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الاثنين، 4 سيدات من باب الرحمة شرق المسجد الأقصى المبارك.وأفادت وكالة (وفا)، بأن الاعتقال، جاء بحجة وجود السيدات في مسار المستوطنين، الذين يقتحمون المسجد الأقصى، اليوم، في إطار عمليات اقتحام واسعة ينفذونها، ضمن ما يسمى عيد "الحانوكا".وأضافت المصادر، أنه جرى تقييد النساء الأربع واقتيادهن إلى خارج المسجد.كما داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، بلدة بيت عوا، ونصبت حاجزاً عسكرياً على مدخل بلدة إذنا غرب مدينة الخليل.وقالت الوكالة: إن قوات الاحتلال فتشت منزل المواطن سمير عبد القادر شلش المسالمة، في بيت عوا، وأوقفت مركبات المواطنين وفتشتها، ودققت بطاقات ركابها على مدخل إذنا، ما تسبب في إعاقة حركتهم.