إدارة (معبر رفح) تُجري تعديلات على أيام تسجيل الفئات للسفر
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت صالة التسجيل للسفر لـ (معبر رفح البري)، أنه تم إجراء دمج وتعديل على أيام تسجيل الفئات للسفر عبر المعبر.
وقالت إدارة الصالة: إن التسجيل ليوم الأحد، هو الإقامات + الجوازات الأجنبية، والمطلوب للإقامات: (جواز السفر، إقامة سارية المفعول).
فيما المطلوب للجوازات الأجنبية: (جواز السفر الأجنبي، الهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية).
أما يوم الاثنين، التأشيرات، المطلوب: (جواز السفر، تأشيرة أصلية سارية المفعول).
ويوم الثلاثاء، المرضى، المطلوب: (جواز السفر، تحويلة طبية أصلية سارية المفعول، أو تقرير طبي جديد من وزارة الصحة).
فيما يوم الأربعاء: الجوازات المصرية + الجنسيات المصرية، والمطلوب للجوازات المصرية: (جواز السفر المصري، الهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية).
أما المطلوب للجنسيات المصرية: (جواز السفر، شهادة ميلاد الأم المصرية، وما يثبت للحصول على الجنسية).
ويوم الخميس: الطلاب + الزيارات، حيث المطلوب للطلاب: (جواز السفر، قبول الجامعة النهائي مع وصل دفع، شهادة قيد، تأشيرة دراسة، إقامة دراسة).
أما المطلوب للزيارات: (جواز السفر، وألا يقل عمر الذكور عن 40 عاماً، والإناث عن 30 عاماً).
وأكدت صالة التسجيل على ضرورة الالتزام باليوم المحدد لكل فئة، مع اصطحاب المستندات المذكورة.
أعلنت صالة التسجيل للسفر لـ (معبر رفح البري)، أنه تم إجراء دمج وتعديل على أيام تسجيل الفئات للسفر عبر المعبر.
وقالت إدارة الصالة: إن التسجيل ليوم الأحد، هو الإقامات + الجوازات الأجنبية، والمطلوب للإقامات: (جواز السفر، إقامة سارية المفعول).
فيما المطلوب للجوازات الأجنبية: (جواز السفر الأجنبي، الهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية).
أما يوم الاثنين، التأشيرات، المطلوب: (جواز السفر، تأشيرة أصلية سارية المفعول).
ويوم الثلاثاء، المرضى، المطلوب: (جواز السفر، تحويلة طبية أصلية سارية المفعول، أو تقرير طبي جديد من وزارة الصحة).
فيما يوم الأربعاء: الجوازات المصرية + الجنسيات المصرية، والمطلوب للجوازات المصرية: (جواز السفر المصري، الهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية).
أما المطلوب للجنسيات المصرية: (جواز السفر، شهادة ميلاد الأم المصرية، وما يثبت للحصول على الجنسية).
ويوم الخميس: الطلاب + الزيارات، حيث المطلوب للطلاب: (جواز السفر، قبول الجامعة النهائي مع وصل دفع، شهادة قيد، تأشيرة دراسة، إقامة دراسة).
أما المطلوب للزيارات: (جواز السفر، وألا يقل عمر الذكور عن 40 عاماً، والإناث عن 30 عاماً).
وأكدت صالة التسجيل على ضرورة الالتزام باليوم المحدد لكل فئة، مع اصطحاب المستندات المذكورة.
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