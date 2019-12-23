إدارة (معبر رفح) تُجري تعديلات على أيام تسجيل الفئات للسفر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت صالة التسجيل للسفر لـ (معبر رفح البري)، أنه تم إجراء دمج وتعديل على أيام تسجيل الفئات للسفر عبر المعبر.



وقالت إدارة الصالة: إن التسجيل ليوم الأحد، هو الإقامات + الجوازات الأجنبية، والمطلوب للإقامات: (جواز السفر، إقامة سارية المفعول).



فيما المطلوب للجوازات الأجنبية: (جواز السفر الأجنبي، الهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية).



أما يوم الاثنين، التأشيرات، المطلوب: (جواز السفر، تأشيرة أصلية سارية المفعول).



ويوم الثلاثاء، المرضى، المطلوب: (جواز السفر، تحويلة طبية أصلية سارية المفعول، أو تقرير طبي جديد من وزارة الصحة).



فيما يوم الأربعاء: الجوازات المصرية + الجنسيات المصرية، والمطلوب للجوازات المصرية: (جواز السفر المصري، الهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية).



أما المطلوب للجنسيات المصرية: (جواز السفر، شهادة ميلاد الأم المصرية، وما يثبت للحصول على الجنسية).



ويوم الخميس: الطلاب + الزيارات، حيث المطلوب للطلاب: (جواز السفر، قبول الجامعة النهائي مع وصل دفع، شهادة قيد، تأشيرة دراسة، إقامة دراسة).



أما المطلوب للزيارات: (جواز السفر، وألا يقل عمر الذكور عن 40 عاماً، والإناث عن 30 عاماً).



وأكدت صالة التسجيل على ضرورة الالتزام باليوم المحدد لكل فئة، مع اصطحاب المستندات المذكورة.