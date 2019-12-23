"الأوقاف" تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

مستوطنون في الأقصى - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، الاقتحامات المتكررة للمسجد للمسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم، من قبل أعداد كبيرة من المستوطنين، وأداء صلوات تلمودية، وطرد المبعدين من أمام المسجد، وسط توتر شديد.



وأكد حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أن هذه الاقتحامات اليومية في المسجد الأقصى المبارك، أو في الحرم الإبراهيمي الشريف، والتي كان آخرها وضع شمعدان على سطحه، تعتبر عدواناً فاضحاً على الحريات الدينية للمسلمين، وأماكن عبادتهم.



وقال: إن ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك، والحرم الإبراهيمي، من انتهاكات ممنهجة، تتعارض وحرية العبادة وحماية الأماكن الدينية من مساجد وأملاك وقفية، ما هي إلا عمليات اضطهاد ديني وثقافي للمسلمين، وتستهدف وجودهم الحضاري والتاريخي والثقافي.



ودعا أبو الرب المجتمع الدولي والأمتين العربية والإسلامية إلى العمل على الحد من هذه الانتهاكات، التي تنذر بخطر كبير، قد يلقي بظله على المنطقة بأسرها.