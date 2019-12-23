وزير الحكم المحلي يبحث مع وكيل وزارة الأوقاف سبل التعاون المشترك

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رام الله - دنيا الوطن

بحث وزير الحكم المحلي م. مجدي الصالح، ووكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، حسام أبو الرب، التعاون المشترك بين الوزارتين.



ووفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، جرى البحث فيما يتعلق بالعلاقة بين الهيئات المحلية والمساجد، ممثلة بمديريات الأوقاف في مختلف المحافظات، وأشار الطرفان إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار تعزيز وتثبيت المواطن الفلسطيني في أرض الرباط، من خلال دعم المساجد، وتقديم خدماتها للمواطنين.



وخلال اللقاء أثنى الصالح على التفاعل والتعاون الأصيل والبناء بين الوزارتين، مؤكداً على استعداد الوزارة العمل على تذليل كافة الصعوبات والمعيقات، والوقوف على التحديات التي تواجه الهيئات المحلية والمساجد، لا سيما المتعلقة بفواتير المياه والكهرباء.



وتم خلال اللقاء الاتفاق على حلول بناءة وإيجابية، بهدف تحقيق التواصل بين الجهات ذات العلاقة؛ لتحقيق الانسجام والتكامل بما يحقق المصلحة العامة للمواطنين، وتمكين صمودهم والإطلاع على احتياجاتهم.