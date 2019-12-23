تسع وفيات و293 إصابة بانفلونزا الخنازير بالأردن

أكدت وزارة الصحة الأردنية، أن حصيلة الوفيات نتيجة الإصابة

بفيروس (H1N1) المعروف باسم "انفلونزا الخنازير، ارتفعت لتسع وفيات ونحو 293 إصابة.



وأعلنت الوزارة حالة الطوارئ بجميع مديريات الصحة، داعيةً المواطنين لعدم الهلع، واتخاذ إجراءات الوقاية المتبعة من عدم التقبيل والمصافحة.



وأشارت وزارة الصحة الأردنية، إلى أنها قامت بتطعيم كافة كوادر القطاع صحي في المملكة، خشية إصابتهم بالأمراض خلال تقديمهم العلاج للمرضى.



وفي السياق، قال مساعد الأمين العام للرعاية الصحية الأولية، مسؤول ملف رصد حالات انفلونزا الخنازير، عدنان اسحق: إن الوزارة توفر العلاج بشكل مجاني في جميع المستشفيات.



بدورها، عممت وزارة التربية والتعليم على مدراء المدارس، بعدم تعطيل المدارس، في حال وجود حالات انفلونزا بين الطلبة، ووفق التعميم، أن يكتفي المدراء بإعطاء استراحة مرضية للطلبة المصابين؛ لحين الشفاء، وعودتهم للدوام المدرسي بتقارير طبية تثبت شفاءهم.



وفي وقت سابق، قال وزير الصحة الأردني، سعد جابر: إن "عدد المرضى المتواجدين في المستشفيات أقل من 20 مصاباً" موضحاً

أن معظم المرضى، غادروا المستشفيات.



وأعلن وزير الصحة في وقت سابق، أنه "تم تخفيض سعر مطعوم الإنفلونزا بنسبة 50%"، بالتعاون مع المؤسسة العامة للغذاء والدواء" مؤكداً، أن الوزارة، اشترت كميات كبيرة من عقار "التامفلو"؛ لضمان تقديم العلاج للجميع، وعلى نفقة الحكومة.





إلى ذلك، فقد أكد خبراء صحيون، إن فعالية مطعوم الانفلونزا الموسمية (انفلونزا الخنازير) تتفاوت بحسب استجابة الشخص له، مشيرين إلى أنه كان يجب الحصول على جرعاته خلال شهري أيلول/ سبتمبر، وتشرين الأول/ أكتوبر من كل عام.





وفي السياق، قال مدير عام مستشفى الأمير حمزة الحكومي، الدكتور باسم الزعبي: إنه يمكن لغير المصابين بالانفلونزا تعاطي المطعوم حالياً؛ غير أن الاستجابة له قد لا تحصل قبل أسبوعين، مبيناً أن المطعوم يراعي كل عام نوع الانفلونزا، وتكوينها الجيني ومدة تحولها، ومن ثم يتم تطويره.



وأشار الزعبي، إلى أن ما يقلق هو حالة الهلع التي ترافق التعاطي مع حالات الانفلونزا، والإجراءات المصاحبة، وخوف الناس من الإصابة، وعدم القدرة على فهم آلية المرض أو الإصابة به.



وأوضح، أن المستشفى يقدم خدماته على مدار الساعة لأي حالة وباهتمام وتركيز شديدين، مؤكداً فعالية العلاج، الذي يحصل عليه المصابون، وكان من شأنه مغادرتهم المستشفى.



وفيما يتعلق بالمطعوم ومدى فاعليته، قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، هايل عبيدات: إن المطعوم المتواجد في الصيدليات "جديد لموسم 2019 – 2020"، مشيراً إلى أن مصنع هذا المطعوم هما شركتان عالميتان تدرسان سنوياً (دي ان ايه) للفيروس، الذي يصفه بأنه متغير وذكي، ولذلك يتم إجراء تغييرات سنوية على المطعوم.



وأضاف عبيدات، أن المؤسسة خفضت سعر المطعوم للتخفيف على المواطن وهو تخفيض مؤقت، وهناك كميات كبيرة في السوق، وتوجد عينات مجانية لدى الأطباء منعا للمضاربات، فيما حددت المؤسسة بدل خدمة بمعدل دينار أو 1.5 دينار ووفق رقابة عالية، لافتاً إلى أن فعالية المطعوم، ستكون قليلة بعد تاريخ 31 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.



وقال عبيدات: إنه يتوفر لدى صيدليات المملكة نحو سبعة آلاف عبوة (إبرة) من المطعوم، مضيفاً أن مستودعات الأدوية، التي لديها أيضًا حوالي سبعة آلاف مطعوم، مستعدة لتزويد صيدليات المملكة بهذا المطعوم في حال تم بيع 98% منه.



وأوضح، أن هذا المطعوم لا توفره وزارة الصحة للمواطنين كونه غير داخل بالتأمين الصحي، والمتوفر منه في الوزارة مخصص للكوادر الصحية فقط، لكنه موجود في القطاع الخاص.



ونفى عبيدات، أن يكون الترويج للمطعوم لأغراض تجارية لعدم وجود كميات منه في الأسواق سوى الـ 14 ألف عبوة الموجودة حالياً، موضحاً أنه لم يتم تسعير المطاعيم سابقاً خوفاً من التحكم بالسعر، وكذلك تحسباً لانقطاع المطاعيم.



وأوضح، أن فرق التفتيش، وجدت أن هناك عينات مجانية بحدود 50%، ولا بد من استفادة المريض منها من خلال برنامج أشرفت عليه المؤسسة، وإعطاء بدل خدمة للصيدلي.



رام الله - دنيا الوطن