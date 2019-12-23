عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، باحات المسجد الأقصى في مدينة القدس، صباح اليوم الاثنين، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.



وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن 130 مستوطنًا يهوديًا، اقتحموا باحات المسجد الأقصى من "باب المغاربة" الخاضع لسيطرة الشرطة الإسرائيلية بشكل كامل منذ عام 1967، إضافة إلى اقتحام 34 مجنّدة باللباس العسكري.



وتأتي تلك الاقتحامات في اليوم الأول لعيد "الأنوار- الحانوكاة" اليهودي".



وكانت منظمات يمينية إسرائيلية، ومنها "نساء لأجل الهيكل"، و"طلاب لأجل الهيكل"، و"برنامج هليبا" التوراتي و"اتحاد منظمات الهيكل"، دعوا خلال الأيام الماضية، مناصريهم من المستوطنين، إلى تنفيذ سلسلة من الاقتحامات للمسجد الأقصى طوال أيام عيد "الحانوكاه"، الذي يستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.