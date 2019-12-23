وفد وزارة الداخلية ينهي زيارته لجمهورية فيتنام الاشتراكية

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رام الله - دنيا الوطن

أنهى وفد من وزارة الداخلية الفلسطينية، برئاسة المساعد الامني لوزير الداخلية، اللواء د. محمد جبريني، ورئيس وحدة العلاقات العربية والدولية والتعاون الدولي، العميد د. محمود صلاح الدين، زيارته لجمهورية فيتنام الاشتراكية، في زيارة عمل رسمية، امتدت ثلاثة ايام.



وخلال الزيارة تمت مناقشة سبل التعاون بين فلسطين وجمهورية فيتنام الاشتراكية في المجالات الأمنية، ومتابعة الجريمة، لما فيه مصلحة البلدين، تماشيا مع التوجيهات العامة لدولة فلسطين، بتعزيز علاقات دولة فلسطين مع البلدان الشقيقة والصديقة.



كما أجرى الوفد خلال الزيارة، مباحثات مهمة مع المسؤولين الفيتناميين، وعلى رأسهم السيد تولام، وزير الأمن العام، وعضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي الفيتنامي، والسيد بوي فان نان نائب الوزير المناوب بالاضافة إلى اللواء الدكتور تران منين هونغ، رئيس أكاديمية شرطة الشغب، وقد تمخضت المباحثات عن توقيع إعلان نوايا بين الوزارتين، مما يُمهد الطريق لاستكمال توقيع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة الجريمة.



وقد شارك سعدي الطميزي، سفير دولة فلسطين، لدى فيتنام، في كافة الاجتماعات واللقاءات، التي تمت خلال الزيارة.