ارتفاع عدد قتلى ثورة (بركان نيوزيلندا) إلى 19 شخصًا

والولايات المتحدة وألمانيا والصين وماليزيا.



رام الله - دنيا الوطنأكدت الشرطة النيوزيلندية، أن شخصاً آخر، توفي نتيجة الإصابات التي تعرض لها خلال ثورة بركان جزيرة (وايت أيلاند) هذا الأسبوع؛ ليرتفع بذلك العدد المؤكد للقتلى إلى 19 قتيلًا.ووفق ما نقلت وكالة (سكاي نيوز)، فقد قالت الشرطة النيوزيلندية: إن شخصين كانا يتلقيان العلاج في مستشفيين في أوكلاند وهاميلتون.وثار البركان بعد ظهر الاثنين، بينما كانت أربع مجموعات سياحية موجودة على الجزيرة، فيما لا يزال أكثر من 24 شخصًا آخر في المستشفى، فيما اعتبرت السلطات النيوزيلندية تسعة آخرين في أعداد المفقودين.ويعد البركان مزاراً سياحياً شهيراً لرحلات اليوم الواحد، وكان على الجزيرة، وقت ثورانه 47 شخصاً منهم سائحون من أستراليا