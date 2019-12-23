عاجل

  • النيابة العامة السعودية تعلن صدور أحكام بسجن 3 متهمين لمدة 24 عامًا بقضية خاشقجي

  • النيابة العامة السعودية: تم التحقيق مع سعود القحطاني ولم يتم توجيه أي تهمة له

  • النيابة العامة السعودية: التحقيقات أثبتت عدم وجود نية مسبقة للقتل في قضية خاشقجي

  • النيابة العامة السعودية تعلن صدور أحكام ابتدائية بحق متهمين في قضية جمال خاشقجي

شؤون فلسطينية

(فدا) يبحث جملة من القضايا بينها الموقف من (سيداو) والانتخابات وقرار الجنائية

(فدا) يبحث جملة من القضايا بينها الموقف من (سيداو) والانتخابات وقرار الجنائية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا) على الطابع المدني لدولة فلسطين، وفقاً لما أقرته وثيقة إعلان الاستقلال، والقانون الأساسي الفلسطيني.

وشدد في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أنه لن يهادن أو يساوم في موقفه الرافض لكل الدعوات الجهوية أو العصبية أو السلفية أو الفئوية الضيقة والمحافظة، سواء صدرت من أفراد أو قوى أو عشائر، في محاولة بائسة من تلك الأطراف للنيل من هذه الصبغة المدنية للدولة، أو محاولة تشويهها أو إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، أو المس بحقوق المرأة الفلسطينية والمكانة التي اكتسبتها عبر عقود من النضال إلى جانب أخيها الرجل، سواء في المجال الوطني أو الاجتماعي، وعبر التصويب تحديداً على المؤسسات والجمعيات والمركز النسوية؛ لنزع الشرعية عنها وهي المرخصة أصلاً وفقاً للقانون!

جاء ذلك، خلال الاجتماع الدوري للمكتب السياسي لـ (فدا) وتدارس فيه المجتمعون جملة من القضايا السياسية والاجتماعية والتنظيمية الداخلية، وتوقفوا بشكل خاص عند حملة التحريض التي شنت على اتفاقية (سيداو) مجددين التأكيد على إدانة (فدا) لهذه الحملة، واعتبارها حملة مشبوهة وممنهجة، يجب التصدي لها، واتخاذ سلسلة إجراءات من الحكومة بهذا الصدد من أهمها استكمال عملية الإصلاح القانوني بمواءمة التشريعات النافذة مع مضمون الاتفاقية، وباقي الاتفاقيات الأممية الأخرى، التي وقعت عليها دولة فلسطين، واتخاذ خطوات جدية وحقيقية باتجاه تمكين المرأة الفلسطينية في مجالات الحياة المختلفة، والعمل على الحد من جرائم العنف ضد المرأة، ومجابهة مرتكبيها بكل حزم، وإنزال أقسى العقوبات بهم.

كما توقف أعضاء سياسي (فدا) أمام إعلان ممثلة الإدعاء في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، أنها تريد فتح تحقيق شامل بخصوص "جرائم حرب" محتملة ارتكبت في الأراضي الفلسطينية المحتلة، معتبرين ذلك إنجازاً فلسطينياً، يجب البناء عليه، ورفده بجملة من الخطوات الممنهجة والمنسقة من أجل إنفاذ هذا القرار، وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين للعدالة؛ لينالوا العقاب الرادع على جرائمهم، ولتوجيه ضربة قوية للنظام السياسي لدولة الاحتلال، الذي يحاول عبر منظومته الدعائية الزعم بأنه "ديمقراطي ويحترم حقوق الإنسان".

وبحث المكتب السياسي موضوع الانتخابات، وجدد التأكيد على أن عقدها استحقاق مهم لإعادة الكرة إلى ملعب الشعب؛ ليقول كلمته الفصل، وتجديد النظام السياسي الفلسطيني، وبأنها مدخل مهم لإنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مجددً كذلك على ما جاء في بيان سابق له بالخصوص، طالب فيه الرئيس، بإصدار المرسوم الخاص بإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وعدم انتظار الجواب بموافقة إسرائيل على إجرائها في القدس الشرقية المحتلة؛ لأن مشاركة المقدسيين في الانتخابات، تصويتاً وترشيحاً حق لهم لا تنازل عنه، كما أن ذلك يعد التزاماً على إسرائيل عليها الوفاء به وفقاً للاتفاقيات والقرارات الدولية، ويجب عدم السماح لها باستخدامه ورقة ابتزاز ومساومة سياسية؛ ولأن من واجب المجتمع الدولي الاطلاع بمسؤولياته لممارسة الضغوط عليها، وإجبارها على تنفيذ ذلك.

وميدانياً، أكد أعضاء سياسي (فدا) على ضرورة تكثيف كل أشكال المقاومة الشعبية في وجه قوات الاحتلال، وقطعان المستوطنين، لاسيما في مناطق التماس، على الحواجز، وقرب المستوطنات، وجدار الضم والتوسع العنصري، داعين إلى إيلاء مدينة القدس المحتلة والخليل، ومناطق الأغوار، اهتماماً أكبر، سواء من الحكومة؛ لتعزيز صمود المواطنين فيها، أو من القوى والمنظمات الشعبية ومؤسسات المجتمع المدني؛ للعمل على التصدي لعملية التهويد التي تشنها قوات الاحتلال في هذه المناطق.

هذا وعقد اجتماع المكتب السياسي، عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة لأعضائه في الداخل وأقاليم الشتات والمهجر، وتم فيه أيضاً بحث عدد من الأمور الحزبية الداخلية، واتخذ سلسلة من الخطوات إنفاذاً لقرارات المؤتمر العام الرابع لـ (فدا) وفي إطار تفعيل دور الحزب الوطني والاجتماعي والديمقراطي في صفوف الجماهير، وضمن معركة التحرر، التي يخوضها شعبنا من أجل الحرية والاستقلال الناجز والعودة.

أخبار ذات صلة

نادي الأسير: أهم خطوة يُمكن اتخاذها لدعم &#34;الجنائية&#34; مقاطعة الجهاز القضائي للاحتلال

نادي الأسير: أهم خطوة يُمكن اتخاذها لدعم "الجنائية" مقاطعة الجهاز القضائي للاحتلال

اشتية: إعلان الجنائية الدولية يحمل عدة دلالات أهمها الاعتراف الدولي بترسيم حدود الدولة الفلسطينية

اشتية: إعلان الجنائية الدولية يحمل عدة دلالات أهمها الاعتراف الدولي بترسيم حدود الدولة الفلسطينية

العربية الفلسطينية: الرئيس عباس لن ينزع عن القدس فلسطينيتها

العربية الفلسطينية: الرئيس عباس لن ينزع عن القدس فلسطينيتها

الاحتلال يُفكك بركسات ويستولي عليها جنوب طوباس

الاحتلال يُفكك بركسات ويستولي عليها جنوب طوباس

&#34;الأوقاف&#34; تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

"الأوقاف" تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

وزير الحكم المحلي يبحث مع وكيل وزارة الأوقاف سبل التعاون المشترك

وزير الحكم المحلي يبحث مع وكيل وزارة الأوقاف سبل التعاون المشترك

الخارجية والمغتربين: تبريرات نتنياهو السخيفة ضد الجنائية الدولية إصرار على الجريمة

الخارجية والمغتربين: تبريرات نتنياهو السخيفة ضد الجنائية الدولية إصرار على الجريمة

عضو ثوري: بدأنا بالإحصاء لحل ملف (التقاعد) ونريد إعادة كافة موظفي غزة لعملهم

عضو ثوري: بدأنا بالإحصاء لحل ملف (التقاعد) ونريد إعادة كافة موظفي غزة لعملهم

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

نادي الأسير: أهم خطوة يُمكن اتخاذها لدعم &#34;الجنائية&#34; مقاطعة الجهاز القضائي للاحتلال

نادي الأسير: أهم خطوة يُمكن اتخاذها لدعم "الجنائية" مقاطعة الجهاز القضائي للاحتلال

العربية الفلسطينية: الرئيس عباس لن ينزع عن القدس فلسطينيتها

العربية الفلسطينية: الرئيس عباس لن ينزع عن القدس فلسطينيتها

الاحتلال يُفكك بركسات ويستولي عليها جنوب طوباس

الاحتلال يُفكك بركسات ويستولي عليها جنوب طوباس

&#34;الأوقاف&#34; تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

"الأوقاف" تستنكر الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى

وزير الحكم المحلي يبحث مع وكيل وزارة الأوقاف سبل التعاون المشترك

وزير الحكم المحلي يبحث مع وكيل وزارة الأوقاف سبل التعاون المشترك

الخارجية والمغتربين: تبريرات نتنياهو السخيفة ضد الجنائية الدولية إصرار على الجريمة

الخارجية والمغتربين: تبريرات نتنياهو السخيفة ضد الجنائية الدولية إصرار على الجريمة

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

وفد وزارة الداخلية ينهي زيارته لجمهورية فيتنام الاشتراكية

وفد وزارة الداخلية ينهي زيارته لجمهورية فيتنام الاشتراكية

منوعات

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

فيفي عبده تفاجئ جمهورها بالحجاب وتؤكد تخليها عن الماكياج

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل &#34;دير جيست&#34;

قبلات عبير صبري وزوجها تشعل السجادة الحمراء في حفل "دير جيست"

شاهد: أحدث ظهور لابنة الفنانة الفنانة المعتزلة شمس البارودي

شاهد: أحدث ظهور لابنة الفنانة الفنانة المعتزلة شمس البارودي

ميريام فارس تصعد خلافها مع إليسا وتعلق: بوجهين

ميريام فارس تصعد خلافها مع إليسا وتعلق: بوجهين

فنانة لبنانية تعقد خطوبتها على طليق أمل عرفة

فنانة لبنانية تعقد خطوبتها على طليق أمل عرفة

حلا شيحة تثير ضجة بملابسها مجدداً

حلا شيحة تثير ضجة بملابسها مجدداً

أحلام تهدد موقع فني: لديكم دقائق لمسح الخبر وإلا؟

أحلام تهدد موقع فني: لديكم دقائق لمسح الخبر وإلا؟

دنيا بطمة ترد على اتهامها بفضح وابتزاز الفنانين

دنيا بطمة ترد على اتهامها بفضح وابتزاز الفنانين

الجيش البريطاني يستخدم كيم كارداشيان.. كيف؟

الجيش البريطاني يستخدم كيم كارداشيان.. كيف؟

شاهد .. إحتفال جورج وسوف بعيد ميلاده ال 59 مع إبنيه

شاهد .. إحتفال جورج وسوف بعيد ميلاده ال 59 مع إبنيه

عربي

مهلة جديدة لمسلحي طرابلس وسرت من الجيش الليبي

مهلة جديدة لمسلحي طرابلس وسرت من الجيش الليبي

الحوثيون يُعلنون رسمياً عن أول تعاون عسكري مع إيران

الحوثيون يُعلنون رسمياً عن أول تعاون عسكري مع إيران

السعودية تُقرر وقف مئآت المشاريع

السعودية تُقرر وقف مئآت المشاريع

العراق يدخل في فراغ دستوري وغليان شعبي وقطع للطرق من المتظاهرين

العراق يدخل في فراغ دستوري وغليان شعبي وقطع للطرق من المتظاهرين