الحوثيون يُعلنون رسمياً عن أول تعاون عسكري مع إيران





ويسعى التحالف، وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة مناطق سيطرت عليها الجماعة، أهمها

العاصمة صنعاء.

رام الله - دنيا الوطنقالت وسائل إعلام يمنية، تابعة لجماعة (أنصار الله) الحوثية: إن سفير الجماعة لدى طهران إبراهيم الديلمي، بحث خلال لقاء مع وزير الدفاع الإيراني، العميد أمير حاتمي، سبل تعزيز التعاون العسكري.ووفق قناة (المسيرة): "نقل سفير الجماعة، تحيات وزير الدفاع في صنعاء، اللواء الركن محمد العاطفي، ورئيس هيئة الأركان، اللواء الركن محمد الغماري، إلى وزير الدفاع الإيراني"، مشيداً "بعلاقات التعاون التي تربط البلدين على مختلف الأصعدة، والموقف الإيراني تجاه العدوان على اليمن".بدوره، وزير الدفاع الإيراني، طلب من السفير الديلمي، نقل تحياته لوزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان العامة، مشيراً إلى ضرورة تعزيز وتمتين العلاقة بين الجيشين الإيراني واليمني.وأكد العميد أمير حاتمي، دعم إيران للحل السياسي في اليمن، وأن يترك لليمنيين تحديد مستقبل بلادهم.وتدور على الساحة اليمنية، منذ قرابة خمس سنوات، معارك عنيفة بين جماعة (أنصار الله) وقوى متحالفة معها من جهة، وبين الجيش اليمني، مدعوماً بتحالف عسكري، يضم دولا عربية وإسلامية، تقوده السعودية من جهة أخرى.