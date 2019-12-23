النيابة العامة والشرطة العسكرية بغزة تؤكدان على الالتزام بدقة وسلامة الإجراءات القانونية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، ومدير عام الشرطة العسكرية، العميد عماد العمصي، على الالتزام بدقة وسلامة الإجراءات القانونية، ومراعاة الأصول القانونية في التوقيف واحتجاز النزلاء.



كما أكدا خلال زيارة النائب العام لمقر الشرطة العسكرية وأماكن توقيف النزلاء، وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على التعاون في تأمين المطلوبين من منتسبي الأجهزة الأمنية للنيابة العامة، وترسيخ هيبة المؤسسات القضائية والعدلية.