"التعليم" بغزة تُطلق خدمة تسديد رسوم الثانوية العامة من المستحقات بشكل إلكتروني

وزارة التربية والتعليم

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، خدمة تسديد رسوم الثانوية العامة من المستحقات بشكل إلكتروني.



وقالت الوزارة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الموظفين، الذين لديهم مستحقات لدى وزارة المالية بغزة، سيتمكنون من تسديد الرسوم عن أنفسهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى من مستحقاتهم.