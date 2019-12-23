"التعليم" بغزة تُطلق خدمة تسديد رسوم الثانوية العامة من المستحقات بشكل إلكتروني
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، خدمة تسديد رسوم الثانوية العامة من المستحقات بشكل إلكتروني.
وقالت الوزارة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الموظفين، الذين لديهم مستحقات لدى وزارة المالية بغزة، سيتمكنون من تسديد الرسوم عن أنفسهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى من مستحقاتهم.
أطلقت وزارة التربية والتعليم العالي، بغزة، خدمة تسديد رسوم الثانوية العامة من المستحقات بشكل إلكتروني.
وقالت الوزارة وفق بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الموظفين، الذين لديهم مستحقات لدى وزارة المالية بغزة، سيتمكنون من تسديد الرسوم عن أنفسهم أو أقاربهم من الدرجة الأولى من مستحقاتهم.
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