النقابة العامة للعاملين بالمصارف والبنوك والتأمين تُصدر بياناً "مهماً" بشأن "ابتزاز الموظفين"

أحد البنوك - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

حذرت النقابة العامة للعاملين في المصارف والبنوك والتأمين، من قيام بعض البنوك العاملة في فلسطين، بابتزاز الموظفين في لقمة عيشهم، حيث توجهت بعض البنوك، بالطلب من بعض موظفيها بتقديم استقالاتهم، وتهديدهم بالنقل أو الفصل.



وقالت النقابة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "وإذ تشجب النقابة هذه الإجراءات؛ باعتبارها انتهاكاً لحقوق العاملين ومخالفة لقانون العمل، تؤكد أنها تتابع هذه القضية، وستقوم بالدفاع عن العاملين وحقوقهم المشروعة، بكل الوسائل المتاحة، وعلى جميع الأصعدة القانونية والإعلامية، وغيرها.



وتابعت: بناءً على ذلك؛ هذه البنوك مطالبة بالتراجع الفوري عن قراراتها الظالمة بحق الموظفين، وإلا ستشرع النقابة باتخاذ سلسلة خطوات للدفاع عن حقوق العاملين، والإعلان عن تلك البنوك بقائمة سوداء، باعتبارها لا تلتزم بالقانون، ولا تراعي حقوق العاملين.



وطالبت النقابة كل الجهات المعنية، وخصوصاً وزارة العمل، وسلطة النقد، بتحمل مسؤوليتها تجاة العاملين في البنوك؛ لوقف هذه الإجراءات الظالمة، والتى تُرتكب بحق العاملين.