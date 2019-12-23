المفتي العام: نُعارض مايخالف الشريعة والتوقيع على اتفاقية (سيداو) ليس قرآناً كريماً

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خاص دنيا الوطن

أكد الشيخ محمد حسين، المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن كل ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية، هو مرفوض.



وقال حسين لـ"دنيا الوطن"، تعقيباً على اتفاقية (سيداو) التي تدعو للقضاء على التمييز بين المرأة والرجل: "هناك معاهدات واتفاقيات دولية نتحفظ عليها، بخصوص ما يعارض ديننا، ومع أحكام الشريعة الإسلامية".



وفيما يتعلق بتوقيع السلطة الفلسطينية على اتفاقية (سيداو)، أوضح حسين أن قضية التوقيع ليست قرآناً كريماً منزلاً، فهذه القضايا يمكن معالجتها من خلال القانونيين، مشدداً على ضرورة التحفظ على الاتفاقية، وإن لم يكن ذلك، فهناك سبل أخرى، عن طريق الانسحاب من الاتفاقية، ثم العودة للتحفظ عليها.