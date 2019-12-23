قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل ستة فلسطينيين في الضفة والقدس

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالاتها في صفوف المواطنين في الضفة والقدس، واعتقلت فجر اليوم الإثنين ستة مواطنين.



واقتحمت قوات الاحتلال منزل المواطن محمد نايف أبو شنب في مخيم قلنديا شمال القدس، واعتقلته.



كما اعتقلت عمر عامر أبو ماضي، والفتى محمد صلاح أبو ماضي من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك.



وفي قرية نعلين غربي رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد صلاح سرور، حامد ابراهيم سرور، وصادق ياسر سرور بعد اقتحام منازلهم.