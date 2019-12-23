إيران: نهج واشنطن إدمان مرضي متهور

وقال ظريف في تغريدة على (تويتر): "نهج الولايات المتحدة في فرض العقوبات، مؤشر على إدمان مرضي وتهور، وفي مثل هذه الحالة، لا حدود لما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة، أو أن تمتنع عنه".



وأضاف ظريف: "إن هذا السلوك الإدماني، يؤثر على أصدقائها، وكذلك على أعدائها؛ لذلك يجب التصدي له بصورة جماعية".



وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني في تعليق ساخر على الحظر الأمريكي: إنه لم يبق للولايات المتحدة إلا أن تفرض الحظر على نفسها.



وأضاف: أن الأمريكيين، قد اعتادوا على الحظر، والعالم يسخر منهم، لأنهم فرضوا الحظر على الجميع، ويتخذون كل يوم إجراء ضد حكومة ما، معتبراً استخدام أمريكا أداة الحظر الاقتصادي بأنه أخذ طابع التطرف.

رام الله - دنيا الوطندعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أصدقاء الولايات المتحدة، وخصومها لاتخاذ إجراء جماعي بمواجهة العقوبات الأمريكية، لأن الحظر الذي تفرضه يؤثر على أصدقائها وعلى أعدائها معاً.