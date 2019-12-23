دولي

إيران: نهج واشنطن إدمان مرضي متهور

إيران: نهج واشنطن إدمان مرضي متهور
محمد جواد ظريف
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أصدقاء الولايات المتحدة، وخصومها لاتخاذ إجراء جماعي بمواجهة العقوبات الأمريكية، لأن الحظر الذي تفرضه يؤثر على أصدقائها وعلى أعدائها معاً.

وقال ظريف في تغريدة على (تويتر): "نهج الولايات المتحدة في فرض العقوبات، مؤشر على إدمان مرضي وتهور، وفي مثل هذه الحالة، لا حدود لما يمكن أن تقوم به الولايات المتحدة، أو أن تمتنع عنه".

وأضاف ظريف: "إن هذا السلوك الإدماني، يؤثر على أصدقائها، وكذلك على أعدائها؛ لذلك يجب التصدي له بصورة جماعية".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإيراني في تعليق ساخر على الحظر الأمريكي: إنه لم يبق للولايات المتحدة إلا أن تفرض الحظر على نفسها.

وأضاف: أن الأمريكيين، قد اعتادوا على الحظر، والعالم يسخر منهم، لأنهم فرضوا الحظر على الجميع، ويتخذون كل يوم إجراء ضد حكومة ما، معتبراً استخدام أمريكا أداة الحظر الاقتصادي بأنه أخذ طابع التطرف.

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