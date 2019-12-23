الاتفاق على مد أكبر أنبوب بحري بالعالم لتصدير الغاز الإسرائيلي

قالت قناة (كان) الإسرائيلية: إنه تم الاتفاق بين إسرائيل واليونان وقبرص وإيطاليا، على مد أكبر أنبوب غاز بحري في العالم، يسمح لإسرائيل بتصدير الغاز الطبيعي إلى القارة الأوروبية.





وحسب القناة، فإن اسرائيل واليونان وقبرص، سيوقعون في أثينا مطلع العام المقبل، اتفاقاً لمد أكبر أنبوب غاز بحري في العالم، يسمح لإسرائيل بتصدير الغاز الطبيعي للقارة الأوروبية من منشأة (ليفيثيان).



وأشارت القناة، إلى أنه من المقرر، أن توقع إيطاليا هذا الاتفاق في موعد لاحق، فيما يتوقع أن يزود هذا الأنبوب الدول الأوروبية بحوالي 10% من احتياجاتها من الغاز الطبيعي، ويخفف من اعتمادها على الغاز الروسي.





رام الله - دنيا الوطن