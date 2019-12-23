دولي

أردوغان يُحذّر الأوروبيين مجدداً من تدفق اللاجئين السوريين

أردوغان يُحذّر الأوروبيين مجدداً من تدفق اللاجئين السوريين
رجب طيب أردوغان
رام الله - دنيا الوطن
حذر الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، الأوروبيين من أنّ بلاده لن تواجه لوحدها تدفّق موجة جديدة من اللاجئين السوريين، الذين يفرّون من بلدهم مع اشتداد القتال في إدلب، المحافظة الخاضعة لسيطرة فصائل جهادية، والتي يحاول النظام السوري استعادة السيطرة عليها.

وفرّ عشرات آلاف السوريينن منذ 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، باتّجاه الحدود التركية، هرباً من تزايد الغارات الجويّة التي تشنّها قوات النظام، وحليفتها الروسية على منطقة معرّة النعمان، وفق (عرب 48). 

وقال أردوغان خلال حفل توزيع جوائز في اسطنبول، إنّ "تركيا لا يمكنها أن ترحّب بموجة جديدة من اللاجئين من سورية"، مشيراً إلى أنّ أكثر من 80 ألف سوري، من أصل ثلاثة ملايين تكتظّ بهم محافظة إدلب، فرّوا باتّجاه مناطق تقع قرب الحدود التركية.

وأضاف إردوغان، أنه في حال زاد عدد هؤلاء المهجّرين، فإنّ "تركيا لن تتحمّل هذا العبء وحدها"، محذّراً من أنّ "الآثار السلبية لهذا الضغط، الذي نمرّ به ستشعر به جميع الدول الأوروبية، بدءاً من اليونان".

وفي موازاة تهديده للأوروبين بفتح حدود بلاده أمام اللاجئين السوريين للتدفّق على دولهم، كما حصل في 2015 حين اضطرت أوروبا لفتح أبوابها أمام مليون لاجئ، قال إردوغان، إنّ وفداً تركياً سيتوجّه إلى موسكو اليوم، الاثنين، لإجراء محادثات في محاولة لوقف الغارات على محافظة إدلب.

وكان الرئيس التركي، حذّر من أن بلاده، قد تفسح المجال لملايين اللاجئين السوريين للسفر إلى أوروبا في حال لم يبذل المجتمع الدولي، مزيداً من الجهود لإعانتهم.

وتقول حكومة إردوغان: إنّ تركيا تستضيف حالياً حوالي خمسة ملايين لاجئ، بينهم حوالي 3,7 مليون سوري، فرّوا من الحرب التي تمزّق بلدهم منذ 2011.

وقال المرصد: إنه رصد "مجزرة نفذتها طائرات حربية روسية، باستهدافها تجمعاً للنازحين في أطراف مدينة معرة النعمان بالقطاع الجنوبي من الريف الإدلبي، حيث قتل سبعة مواطنين، جراء هذا الاستهداف، أثناء محاولتهم النزوح إلى مناطق ثانية".

وقالت وكالة (الأناضول)، أمس، إن ما لا يقل عن 25 ألف مدني فروا من منطقة إدلب، في شمال غرب سورية، إلى تركيا،، خلال اليومين الماضيين، فيما تكثف القوات السورية والروسية، قصفها للمنطقة على منطقة خفض التصعيد في إدلب.

ووفقاً لمدير فريق "منسقو استجابة سورية"، محمد حلاج، فإن عدد النازحين من منازلهم غير معروف بالتحديد، بسبب استمرار الهجمات الجوية والبرية على إدلب دون انقطاع.

وأوضح حلاج، أن الفريق تمكن من تحديد نزوح 25 ألف مدني على الأقل، خلال اليومين الماضيين، من جراء الهجمات التي تشنها قوات النظام وروسيا، ومجموعات موالية لإيران، لافتاً إلى أن النزوح الأكبر تشهده الأماكن السكنية جنوبي إدلب، وخاصة ريف معرة النعمان.

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