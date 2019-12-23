شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: نأمل أن يكون 2020 عام إنهاء الاحتلال والاستقلال

الرئيس عباس: نأمل أن يكون 2020 عام إنهاء الاحتلال والاستقلال
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
أعرب الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، عن أمله بأن يكون 2020 عام إنهاء الاحتلال، وتحقيق استقلال دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وقال الرئيس عباس، في رسالته إلى العالم، لمناسبة أعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الميلادية، "رغم المعاناة والظلم والقمع، جراء الاحتلال المرير لأرضنا ومقدساتنا المسيحية والإسلامية، إلا أننا عقدنا العزم على الاحتفال بأعياد الميلاد المجيدة، ورأس السنة الجديدة، برسالة من الفرح والسلام إلى بقية العالم"، وفق وكالة (وفا). 

وأضاف الرئيس عباس: "سنواصل الكفاح السلمي من أجل تحقيق العدالة والكرامة والحرية، وإقامة الدولة لشعبنا الصامد؛ ليعيش في سلام على أرضه وأرض أجداده".

واستذكر الرئيس في رسالته، زيارة قداسة البابا فرنسيس إلى بيت لحم والقدس، وصلاته من أجل السلام وإزالة الجدران، معرباً عن تقديره لكنائس الأرض المقدسة، التي منحته مسؤولية الأشراف على إعادة تأهيل وترميم كنيسة المهد، التي أنجزت بكل فخر واعتزاز.

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