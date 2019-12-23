شعث: إسرائيل ستحاول إرهابنا وأمريكا ستفعل كل شيء لإحباط عمل المحكمة الجنائية

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خاص دنيا الوطن

قال الدكتور نبيل شعث، عضو اللجنة الوطنية العليا لمتابعة انضمام دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية: "نحن في معركة مستمرة مع الاحتلال الإسرائيلي، وهذا الاحتلال الاستيطاني العنصري، نحن نقاومه بأشكال مختلفة، ومن بينها الشكل السياسي، والمتمثل في اللجوء إلى محكمة الجنايات الدولية".



وأضاف شعث لـ"دنيا الوطن": "نحن نعرف تماماً ماذا يعني التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية، وجاهزون تماماً لهذه المعركة، ولن نتراجع نهائياً عنها".



وأشار شعث، إلى أن الفلسطينيين هم من يدفعون ثمناً لهذا الاحتلال من أراضيهم وبيوتهم ودمائهم، وحصاره لقطاع غزة، مؤكداً أن القيادة الفلسطينية، لن تذهب إلى العنف، وإنما ستذهب إلى الشرعية الدولية.



وفي السياق، أوضح شعث، أن هناك لجنة تشمل على كافة الشخصيات الفلسطينية، بما فيهم أعضاء من حركة حماس والجهاد الإسلامي، وبالتالي كل القيادات الفلسطينية، متواجدة في هذه اللجنة، والجميع يحضر لليوم الذي تقدم فيه الشكاوى ضد دولة الاحتلال؛ لدى محكمة الجنايات الدولية.



وقال: "نحن مدركون، أن إسرائيل ستحاول إرهابنا، والولايات المتحدة الأمريكية تهاجم محكمة الجنايات الدولية، حيث أكدت أنها ستفعل كل شيء لإحباط عمل المحكمة، وبالتالي نحن في مواجهة سواء أكانت سياسية أو اقتصادية".



وبين أن كل القضايا المتعلقة في القدس، والأسرى، والاستيطان، واغتصاب الأرض، وقصف المدنيين، هي التي تم تقديمها إلى محكمة الجنايات الدولية.