عريقات لـ"دنيا الوطن": القضايا قدمت لمحكمة الجنايات وأمريكا لا تستطيع حماية إسرائيل

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خاص دنيا الوطن

أكد الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، لن تمنع القيادة الفلسطينية من التوجه إلى محكمة الجنايات الدولية.



وقال عريقات لـ"دنيا الوطن": "القضايا أمام محكمة الجنايات الدولية الآن، ونحن مارسنا حقنا في محاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم ضد الشعب الفلسطيني".



وحول أهم القضايا التي سيتم تقديمها لمحكمة الجنايات الدولية، أوضح عريقات، أن القضايا التي تم تقديمها إلى المحكمة، تشمل الحرب على قطاع غزة والاستيطان والأسرى والقدس، وكل جرائم الحرب ضد أبناء الشعب الفلسطيني.



وفي السياق ذاته، أكد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أن الولايات المتحدة الأمريكية، لن تستطيع حماية دولة الاحتلال من محكمة الجنايات الدولية.