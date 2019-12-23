(هآرتس): تحقيق الجنائية الدولية يشمل الفصائل الفلسطينية

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، بالتحقيق في جرائم حرب لا يقتصر على القادة الإسرائيليين، بل يشمل الفصائل الفلسطينية.



وأوضحت الصحيفة، أن "قرار الجنائية ينص بشكل واضح وصريح، على أنه سيتم التحقيق فيما اعتبرتها جرائم حرب ارتكبتها حماس والفصائل الفلسطينية"، حسب زعمها.



وأشارت الصحيفة، إلى أن القرار ينص في المادة 94 على "أن هناك شكوكاً تشمل الاعتداء المتعمد على المدنيين والأهداف المدنية، واستخدام المدنيين كدروع بشرية، ومنع تحقيق العدالة، إلى جانب القتل والتعذيب".





وبينت: "أن هذه الشكوك بالأساس تستهدف حماس والفصائل الفلسطينية، أكثر من الجانب الإسرائيلي"، معتبرةً أن "حالة اللغط والهستيريا الإسرائيلية، ليس لها أي مبرر"، مبينةً أن "المدعية العامة لا تسعى إلى التحيز ضد إسرائيل، كما أنها لم تقرر

فتح تحقيق، بل ذكرت أن هناك "أسباب معقولة" لإمكانية إجراء تحقيق أولي".



وكانت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فاتو بنسودا، أعلنت يوم الجمعة الماضي، أنها تريد فتح تحقيق شامل في جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية.

رام الله - دنيا الوطن