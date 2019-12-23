إصابة بجريمة إطلاق نار بين بلدتي الرامة وساجور شمال عكا

وتجتاح موجة متصاعدة من الجريمة المنظمة المدن والبلدات العربية، والتي تواجهها بالمقابل، حركة احتجاج واسعة، على شكل تظاهرات جماهيرية حاشدة، تضمّنت إغلاقاً للشوارع الرئيسة في المجتمع العربي بالأراضي الفلسطينية عام 1948.



وبلغ عدد ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي خلال العام الجاري (2019)، 90 قتيلاً، بينهم 11 امرأة، علماً أن العام الماضي (2018)، شهد مقتل 76 مواطناً عربياً في جرائم قتل مختلفة، بينهم 14 امرأة.



رام الله - دنيا الوطنأصيب شخص بجروح متوسطة، جراء تعرضه لإطلاق نار، وقع مساء أمس الأحد، بين بلدتي الرامة وساجور في منطقة الشاغور شمالي مدينة عكا.وذكرت الشرطة الإسرائيلية في بيان صدر عنها، أنها تلقت بلاغا من الطواقم الطبية، بأنها قدمت العلاج لمصاب بأعيرة نارية، تعرّض لإطلاق النار في المنطقة الواقعة بين بلدتي الرامة وساجور، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).ولفت البيان إلى أن الطواقم الطبية، قدمت الإسعافات الأولية للمصاب، ونقلته وهو يعاني من جروح متوسطة إلى مستشفى الجليل الغربي في مدينة نهاريا.وقالت الشرطة الإسرائيلية، إنها وصلت إلى المكان، وفتحت تحقيقاً موسعاً في ملابسات الواقعة، وباشرت بأعمال البحث لإلقاء القبض على مشتبه بهم، فيما قام طاقم من المختبر الجنائي بجمع الأدلة من المكان؛ لاستكمال التحقيق، وفك رموز الجريمة.