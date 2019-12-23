التجمع الإعلامي الديمقراطي: بيان العشائر بالخليل تحريض مباشر على عمل الصحافة

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رام الله - دنيا الوطن

قال التجمع الإعلامي الديمقراطي: إن البند السادس من البيان الختامي الصادر عن العشائر والوجهاء في مدينة الخليل، حول تقييد دور الإعلام الفلسطيني في تغطية الأحداث والنشاطات والفعاليات، هو بمثابة تحريض مباشر على عمل الصحافة والإعلام الحر في فلسطين.



وأكد التجمع الإعلامي الديمقراطي في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أنه من حق الصحفي الفلسطيني، التمتع بالحريات الكاملة، والمكفولة له في القانون الأساسي، والمواثيق الدولية خلال تغطية الأحداث والأنشطة والفعاليات المجتمعية، مشدداً على ضرورة حماية الصحفيين.



وطالب التجمع الإعلامي الديمقراطي، الزملاء في نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بضرورة مخاطبة الجهات القانونية والتنفيذية المختصة، من أجل وضع حد لهذه السياسية المهددة للأمن والسلم المجتمعي، والتي يمكن أن تشكل عاملاً مدمراً في حياة أبناء الشعب الواحد.



وعبر التجمع الإعلامي الديمقراطي، عن فخره الكبير بدور الزملاء الصحفيين، خلال تأدية دورهم المهني والوطني في تغطية وتوثيق الأحداث والنشاطات لدى الجمعات والمؤسسات المختلفة، خاصة وأن الاحتلال يواصل استهدافه المباشر للصحفيين في كل أماكن التجمعات الفلسطينية.