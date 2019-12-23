تطبيق إسرائيلي جديد لعرض صفارات الإنذار على الشاشات الذكية

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رام الله - دنيا الوطن

أطلق مستوطنو غلاف غزة، مبادرة جديدة، تمثلت بفتح تطبيق جديد، يساعدهم في تقليل الضغط النفسي، الذي يعيشونه في أوقات التصعيد مع غزة.



ووفقاً لموقع (روتر) الإسرائيلي، فإن الحديث، يدور عن تطبيق جديد، يبث صفارات الإنذار في الوقت المناسب، وبصورة موضعية ومحددة على شاشات التلفاز الذكية، بدون الارتباط مع القناة التي يتم مشاهدتها.