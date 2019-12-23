عاجل

  • عريقات: أمريكا لن تستطيع حماية اسرائيل من محكمة الجنايات الدولية

  • عريقات: القضايا تشمل الحرب على قطاع غزة والاستيطان والأسرى والقدس

  • عريقات: القضايا أمام محكمة الجنايات الدولية الآن ونحن مارسنا حقنا في محاكمة قادة الاحتلال

  • عريقات: إسرائيل لن تمنعنا من التوجه الى محكمة الجنايات الدولية

  • الرئيس عباس: نأمل أن يكون 2020 عام إنهاء الاحتلال والاستقلال

شؤون فلسطينية

كميات كبيرة من السولار ستدخل اليوم لغزة عبر كرم أبو سالم

كميات كبيرة من السولار ستدخل اليوم لغزة عبر كرم أبو سالم
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن كمية كبيرة من السولار، ستدخل إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة.

وأشار الموقع، إلى أن هذه الكمية الكبيرة السولار، ستشمل إمدادات يوم الأربعاء الماضي، الذي منع فيه الاحتلال دخول السولار إلى قطاع غزة.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، أنه لا يريد إمداد قطاع غزة بالسولار أيام الأربعاء.

أخبار ذات صلة

عريقات لـ&#34;دنيا الوطن&#34;: القضايا قدمت لمحكمة الجنايات وأمريكا لا تستطيع حماية إسرائيل

عريقات لـ"دنيا الوطن": القضايا قدمت لمحكمة الجنايات وأمريكا لا تستطيع حماية إسرائيل

(هآرتس): تحقيق الجنائية الدولية يشمل الفصائل الفلسطينية

(هآرتس): تحقيق الجنائية الدولية يشمل الفصائل الفلسطينية

حزب الشعب يُصدر بياناً حول موجة التحريض على (سيداو) والمؤسسات النسوية

حزب الشعب يُصدر بياناً حول موجة التحريض على (سيداو) والمؤسسات النسوية

إصابة بجريمة إطلاق نار بين بلدتي الرامة وساجور شمال عكا

إصابة بجريمة إطلاق نار بين بلدتي الرامة وساجور شمال عكا

التجمع الإعلامي الديمقراطي: بيان العشائر بالخليل تحريض مباشر على عمل الصحافة

التجمع الإعلامي الديمقراطي: بيان العشائر بالخليل تحريض مباشر على عمل الصحافة

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

طالع أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الاثنين

تفاصيل الحالة الجوية المصاحبة للمنخفض الجوي القادم

تفاصيل الحالة الجوية المصاحبة للمنخفض الجوي القادم

غيث يطلع وفد حركة &#34;فتح&#34;-إقليم سوريا على واقع محافظة القدس

غيث يطلع وفد حركة "فتح"-إقليم سوريا على واقع محافظة القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

التجمع الإعلامي الديمقراطي: بيان العشائر بالخليل تحريض مباشر على عمل الصحافة

التجمع الإعلامي الديمقراطي: بيان العشائر بالخليل تحريض مباشر على عمل الصحافة

غيث يطلع وفد حركة &#34;فتح&#34;-إقليم سوريا على واقع محافظة القدس

غيث يطلع وفد حركة "فتح"-إقليم سوريا على واقع محافظة القدس

ضبط طن فواكه تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في جنين

ضبط طن فواكه تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في جنين

انطلاق دوري جوال لكرة السلة في المحافظات الجنوبية للموسم 2019

انطلاق دوري جوال لكرة السلة في المحافظات الجنوبية للموسم 2019

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

الأسير أحمد زهران يخضع للتحقيق رغم إضرابه لليوم (91)

الأسير أحمد زهران يخضع للتحقيق رغم إضرابه لليوم (91)

ضبط شرائح اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول في طولكرم

ضبط شرائح اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول في طولكرم

عورتاني يتفقد مدرسة برام الله في أجواء حوارية وتفاعلية

عورتاني يتفقد مدرسة برام الله في أجواء حوارية وتفاعلية

منوعات

شاهد .. إحتفال جورج وسوف بعيد ميلاده ال 59 مع إبنيه

شاهد .. إحتفال جورج وسوف بعيد ميلاده ال 59 مع إبنيه

شاهد: عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني من موقف محرج في الرياض

شاهد: عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني من موقف محرج في الرياض

تغريدة من ليدي غاغا تثير اشمئزاز متابعيها

تغريدة من ليدي غاغا تثير اشمئزاز متابعيها

شاهد: نجوى كرم متنكرة في زي ماما نويل

شاهد: نجوى كرم متنكرة في زي ماما نويل

شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : (افتكرته أنا)

شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : (افتكرته أنا)

شاهد: ماذا قالت شيرين بأول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ؟

شاهد: ماذا قالت شيرين بأول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ؟

شاهد: ميريام فارس غاضبة من اليسا: (خبصت)

شاهد: ميريام فارس غاضبة من اليسا: (خبصت)

رد قاس من أحلام على أحد متابعيها: (ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم)

رد قاس من أحلام على أحد متابعيها: (ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم)

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

عربي

العراق يدخل في فراغ دستوري وغليان شعبي وقطع للطرق من المتظاهرين

العراق يدخل في فراغ دستوري وغليان شعبي وقطع للطرق من المتظاهرين

السعودية والكويت بصدد استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة

السعودية والكويت بصدد استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة

الإفراج عن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان

الإفراج عن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان

رويترز: بدء توريد الغاز الإسرائيلي لمصر بحلول منتصف يناير

رويترز: بدء توريد الغاز الإسرائيلي لمصر بحلول منتصف يناير