كميات كبيرة من السولار ستدخل اليوم لغزة عبر كرم أبو سالم

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد موقع (واللا) الإسرائيلي، أن كمية كبيرة من السولار، ستدخل إلى قطاع غزة، اليوم الاثنين، عبر معبر كرم أبو سالم التجاري جنوبي قطاع غزة.



وأشار الموقع، إلى أن هذه الكمية الكبيرة السولار، ستشمل إمدادات يوم الأربعاء الماضي، الذي منع فيه الاحتلال دخول السولار إلى قطاع غزة.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد أعلن في وقت سابق، أنه لا يريد إمداد قطاع غزة بالسولار أيام الأربعاء.