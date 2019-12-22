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السعودية والكويت بصدد استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة

السعودية والكويت بصدد استئناف إنتاج النفط في المنطقة المقسومة
رام الله - دنيا الوطن
قال مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" اليوم الأحد، إن السعودية والكويت ستوقعان اتفاقا نهائيا يوم الثلاثاء في الكويت لاستئناف إنتاج النفط في حقول المنطقة المقسومة.

وأوقف البلدان إنتاج الحقول المشتركة في المنطقة المقسومة قبل سنوات مما خفض الإنتاج 500 ألف برميل يوميا أو ما يعادل 0.5 في المئة من إمدادات النفط العالمية.

وقالت صحيفة "القبس" الكويتية حينها، إن ملف المنطقة المقسومة بين البلدين قد طوي بجميع النقاط التي كانت محل نقاش.وفي أكتوبر الماضي، تمكن وفدا السعودية والكويت من التوصل إلى اتفاق في الرياض على عودة الإنتاج النفطي في المنطقة المقسومة.

وأشارت الصحيفة إلى أن "الإنتاج بحقل الخفجي سيعود فورا بعد الانتهاء من بعض الإجراءات البروتوكولية، أما الإنتاج في حقل الوفرة سيعود خلال 3 أشهر".

ويعود الخلاف بين البلدين على هذه المنطقة إلى عام 2009، وذلك بعد أن جددت السعودية دون أن تستشير الكويت عقدا مع شركة "شيفرون" في حقل الوفرة.

وأعربت الكويت حينها عن غضبها إزاء قرار السعودية، التي أغلقت حقل الخفجي عام 2014 بسبب مشاكل بيئية، فيما أوقفت شركة "شيفرون" بعد ذلك بعام حقل الوفرة لفشلها بالتوصل إلى اتفاق مع الكويت بسبب مشاكل مالية.

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