تفاصيل الحالة الجوية المصاحبة للمنخفض الجوي القادم

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رام الله - دنيا الوطن

يكون طقس فلسطين غدا الاثنين معتدلا نهارا في المناطق المنخفضة والساحلية، وباردا نسبياً في القمم الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة بشكل إضافي وتكون الأجواء باردة نسبياً في مختلف المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية معتدلة.



طقس فلسطين الثلاثاء يقترب منخفض جوي من البلاد تدريجياً وتندفع رياح جنوبية غربية قوية على البلاد بحيث تحمل معها الغبار في الجنوب والوسط، ويطرأ انخفاض كبير على درجات الحرارة نتيجة تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة ، وفي ساعات الليل المتأخر تبدأ الأمطار بالهطول في شمال البلاد والسواحل الشمالية ،وتكون الهطولات غزيرة ورعدية أحياناً مع رياح نشطة وأجواء باردة في بقية المناطق، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة مع هبات قوية.



طقس فلسطين الأربعاء تسود أجواء باردة وماطرة في مختلف المناطق ويطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة ، مع رياح نشطة خصوصاً في الجبال ، وتكون الأمطار غزيرة في بعض الفترات مع تركزها على الشمال والسواحل في ساعات الصباح والظهيرة ثم تنتشر الى بقية المناطق ، وفي ساعات الليل يكون الطقس بارداً بشكل كبير مع تشكل الضباب في المرتفعات الجبلية وهطول الأمطار التي تكون غزيرة ورعدية أحياناً ، وتكون الرياح جنوبية غربية الى غربية وذات هبات نشطة.



طقس فلسطين الخميس لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة ، وتبقى البلاد تحت تأثير المنخفض الجوي مع طقس بارد ، وتهطل الأمطار في مختلف المناطق وتكون غزيرة أحياناً ، وتكون الرياح جنوبية غربية نشطة وذات هبات قوية أحياناً.