"سانا": إسقاط طائرة مسيرة فوق مدينة جبلة شمال غرب سوريا

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة "سانا" الرسمية السورية مساء اليوم الأحد، بأن المضادات الجوية أسقط طائرة مسيرة في أجواء مدينة جبلة بمحافظة اللاذقية شمال غرب سوريا.



وفي وقت سابق، قالت وكالة "سانا" إن الجيش تصدى لطائرات مسيرة هاجمت مطار حماة العسكري وسط البلاد.



كما أكدت أن وحدة من القوات السورية تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة محملة بالقنابل في منطقة تل الدرة ومزارع الحمراء بريف السلمية الغربي.