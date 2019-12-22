وفاة أكثر من 100 شخص بمرض الانفلونزا في ايران

أعلن مسؤول في وزارة الصحة الإيرانية، عن وفاة 103 أشخاص إثر إصابتهم بفيروس الإنفلونزا الموسمية.





وقال مدير العلاقات العامة والإعلام في الوزارة كيانوش جهانبور: "الإنفلونزا الموسمية، مرض يتكرر كل عام وينتشر مع بداية فصل الشتاء، وكما هو متوقع عادة فإن حوالي 20% من السكان يصابون به في هذا الفصل" بحسب "فارس نيوز".





وأشار جهانبور، إلى أنه "تم احتواء العدوى منذ حوالي 10 أيام وانخفضت حالات الإصابة بشكل ملحوظ الأسبوع الماضي".





وأضاف: "من 883 شخصا نقلوا إلى المستشفيات بسبب الاشتباه في إصابتهم بالإنفلونزا، تم الإبلاغ عن 81 حالة إصابة من النوع A، و 7 منهم لقوا حتفهم فيما معظمهم كانوا مصابين بأمراض مزمنة".





وأوضح أنه لا يمكن التنبؤ بفيروس الإنفلونزا لأنه يكون متغيرا باستمرار، وقد يختلف من عام لآخر، وعندما تكون شدة الفيروس أكبر، يتزايد عدد المصابين.

رام الله - دنيا الوطن