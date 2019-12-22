انطلاق دوري جوال لكرة السلة في المحافظات الجنوبية للموسم 2019

رام الله - دنيا الوطنحقق فريق شباب البريج الفوز على نظيره فريق نادي خدمات جباليا ، في الأسبوع الأول من دوري جوال لكرة السلة للموسم الحالي، والتي جمعت الفريقين في صالة نادي خدمات البريج بغزة مساء يوم أمس ، بحضور ممثلين عن شركة الاتصالات الخلوية "جوال" واتحاد كرة السلة الفلسطينية، وسط أجواء حماسية تكللت بها المباراة بتشجيع الفريقين من جمهور كبير من الحضور.وكان اتحاد كرة السلة الفلسطينية للمحافظات الجنوبية قد أعلن الشهر الماضي باجتماعه بمبنى اللجنة الأولمبية يوم انطلاق دوري جوال لكرة السلة في الحادي والعشرين من ديسمبر، بعد أن نظمت القرعة والتي تم اختيار الفرق المشاركة في الدوري خلالها، وكانت الفرق التي ستشارك في الأسبوع الأول من الدوري ١١ نادٍ رياضي هم: نادي غزة الرياضي وخدمات دير البلح، خدمات جباليا، شباب البريج، بيت حانون الأهلي، شباب المغازي، خدمات البريج، خدمات المغازي، جمعية الشبان المسيحية، خدمات رفح وخدمات خانيونس.يجدر الإشارة إلى أن شركة جوال الراعي الدائم للرياضة الفلسطينية، تقدم دعمها المستمر لعدد كبير من الرياضات الفلسطينية أهمها كرة اليد والسلة والطائرة برعايات سنوية بالإضافة لبطولة فلسطين للكاراتيه ، إلى جانب رعايتها تجهيز البنية التحتية لعدد كبير من المنشآت الرياضية، وتعتبر السباقة بين شركات القطاع الخاص في مبادراتها ورعاياتها للقطاع الرياضي.