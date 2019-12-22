دولي

قتلى بحادث اصطدام حافلة إسرائيلية قرب مطار بنغوريون

قتلى بحادث اصطدام حافلة إسرائيلية قرب مطار بنغوريون
لقي أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب 25 آخرين بينهم 2 بجراح خطيرة، مساء اليوم الأحد، جراء اصطدام حافلة إسرائيلية بجدار باطون قرب مطار "بن غوريون"، وسط إسرائيل.

وقال الاعلام الاسرائيلي ان حافلة ركاب رقم 947 كانت متوجهة من مدينة القدس لمدينة حيفا، اصطدمت بمحطة باصات إسمنتية على شارع رقم 40 قرب مفرق "بيدك" قرب مطار اللد (بن غوريون)، بحسب موقع (عرب 48).

وأفادت المصادر الصحافية بأن الحافلة انحرفت عن المسار وهي تسير بسرعة فائقة، ما أسفر عن اصطدامها بمحطة ركاب عمومية قرب مطار اللد، ما أدى إلى تحطيم الحافلة بالكامل، ومقتل 4 أشخاص وإصابة اخرين.

أخبار ذات صلة

وفاة أكثر من 100 شخص بمرض الانفلونزا في ايران

وفاة أكثر من 100 شخص بمرض الانفلونزا في ايران

نتنياهو يهاجم المحكمة الجنائية الدولية

نتنياهو يهاجم المحكمة الجنائية الدولية

إسرائيل تفرض الكتمان على المداولات بشأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية

إسرائيل تفرض الكتمان على المداولات بشأن التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية

إسرائيل تتلقى ضربة جديدة من الأمم المتحدة الشهر المقبل

إسرائيل تتلقى ضربة جديدة من الأمم المتحدة الشهر المقبل

&#34;أشرف غني&#34; يفوز بغالبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأفغانية

"أشرف غني" يفوز بغالبية الأصوات في الانتخابات الرئاسية الأفغانية

20 مليون ناخب أوزبكي يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية

20 مليون ناخب أوزبكي يُدلون بأصواتهم في أول انتخابات تشريعية

وزير إسرائيلي: لن نهدم الخان الأحمر خشيةً من محكمة العدل الدولية

وزير إسرائيلي: لن نهدم الخان الأحمر خشيةً من محكمة العدل الدولية

تركيا تعلق على قرار محكمة الجنايات الدولية حول جرائم الاحتلال بفلسطين

تركيا تعلق على قرار محكمة الجنايات الدولية حول جرائم الاحتلال بفلسطين

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

غيث يطلع وفد حركة &#34;فتح&#34;-إقليم سوريا على واقع محافظة القدس

غيث يطلع وفد حركة "فتح"-إقليم سوريا على واقع محافظة القدس

ضبط طن فواكه تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في جنين

ضبط طن فواكه تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في جنين

انطلاق دوري جوال لكرة السلة في المحافظات الجنوبية للموسم 2019

انطلاق دوري جوال لكرة السلة في المحافظات الجنوبية للموسم 2019

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

عورتاني يتفقد مدرسة برام الله في أجواء حوارية وتفاعلية

عورتاني يتفقد مدرسة برام الله في أجواء حوارية وتفاعلية

الاحتلال يستولي على رافعة في الأغوار الشمالية

الاحتلال يستولي على رافعة في الأغوار الشمالية

اشتية: الكويت داعمة دائمة لقضية شعبنا منذ انطلاق ثورته

اشتية: الكويت داعمة دائمة لقضية شعبنا منذ انطلاق ثورته

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من العيسوية بينهم أسير محرر

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من العيسوية بينهم أسير محرر

منوعات

شاهد .. إحتفال جورج وسوف بعيد ميلاده ال 59 مع إبنيه

شاهد .. إحتفال جورج وسوف بعيد ميلاده ال 59 مع إبنيه

شاهد: عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني من موقف محرج في الرياض

شاهد: عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني من موقف محرج في الرياض

تغريدة من ليدي غاغا تثير اشمئزاز متابعيها

تغريدة من ليدي غاغا تثير اشمئزاز متابعيها

شاهد: نجوى كرم متنكرة في زي ماما نويل

شاهد: نجوى كرم متنكرة في زي ماما نويل

شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : (افتكرته أنا)

شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : (افتكرته أنا)

شاهد: ماذا قالت شيرين بأول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ؟

شاهد: ماذا قالت شيرين بأول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ؟

شاهد: ميريام فارس غاضبة من اليسا: (خبصت)

شاهد: ميريام فارس غاضبة من اليسا: (خبصت)

رد قاس من أحلام على أحد متابعيها: (ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم)

رد قاس من أحلام على أحد متابعيها: (ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم)

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

عربي

الإفراج عن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان

الإفراج عن رئيس أركان الجيش المصري السابق سامي عنان

مقتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال

مقتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال

احتجاجات لبنان.. دعوات للتظاهر من أجل &#34;حكومة إصلاح&#34;

احتجاجات لبنان.. دعوات للتظاهر من أجل "حكومة إصلاح"

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد