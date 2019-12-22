إصابات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال في بيت أمر

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عدد من المواطنين بحالات اختناق، مساء اليوم الأحد، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة بيت أمر، شمال الخليل.



وأفاد الناشط الإعلامي محمد عوض، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة الظهر القريبة من مستوطنة "كرمي تسور" المقامة على أراضي المواطنين شمال الخليل، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع نحو منازل المواطنين بشكل مباشر ومتعمد، ما أدى لاندلاع مواجهات أصيب خلالها عشرات المواطنين بحالات اختناق، جرى إسعافهم ميدانيا.