ضبط شرائح اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول في طولكرم





واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.





رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الضابطة الجمركية في مدينة طولكرم، مساء اليوم الأحد، شرائح اتصالات إسرائيلية ممنوعة من التداول داخل الأسواق الفلسطينية.جاء ذلك بناءً على معلومات لدى الجهاز أفادت بوجودها داخل أحد المحال بالمدينة، وعليه توجه الجهاز وتمكن من ضبطها، وباستدعاء جهة الاختصاص في مديرية الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أقرت التحفظ عليها؛ لعدم قانونيتها ولضررها على الجانب الأمني والاجتماعي والاقتصادي.