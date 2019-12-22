عورتاني يتفقد مدرسة برام الله في أجواء حوارية وتفاعلية

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رام الله - دنيا الوطن

أجرى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، اليوم، زيارة تفقدية استهدفت مدرسة ذكور المستقبل الصالح الأساسية العليا بمديرية تربية رام الله والبيرة؛ حيث جاءت هذه الزيارة في سياق التوجه نحو مزيد من التفاعل مع المدارس والوقوف على أوضاعها واحتياجاتها الحقيقية، والاستماع لصوت المعلمين والطلبة وآرائهم وطموحاتهم حول مناحي العملية التربوية المختلفة.



وتشارك الطلبة، بدورهم، الحوار مع الوزير وطرحوا الأفكار والتساؤلات حول جملة من الأمور التي ترتبط بحياتهم المدرسية مثل الامتحانات، والواجبات البيتية، والدوام المدرسي، وأساليب التعلم وعلاقتهم مع معلميهم، وقدرتهم على توجيه النقد البناء والتعبير عن مكنوناتهم الداخلية، وآليات منع العنف المدرسي، واستمع الوزير لملاحظات الطلبة في أجواء حوارية تفاعلية جسدت روح التواصل المباشر معهم، إيماناً بضرورة تعزيز حالة الاتساق بين الوزارة والميدان التربوي ومدارسه.



وقد تزامنت هذه الزيارة مع تقديم الطلبة لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، وشملت تفقد جميع مرافق المدرسة بما فيها الغرف الصفية والإدارية، والوحدات الصحية، والمقصف والساحات، لمتابعة جوانب التطوير والتحسين اللازمة للارتقاء بالبيئة المدرسية.



ثم التقى عورتاني بمجموعة من المعلمين الجدد المنخرطين ببرنامج التهيئة في مركز التدريب الملحق بالمدرسة، إذ شاركهم النقاش حول محاور متعلقة بالبيئة المدرسية، وسلوكات الطلبة، وإدارة الغرفة الصفية، والتحفيز وغيرها.