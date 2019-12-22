الاحتلال يستولي على رافعة في الأغوار الشمالية

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رام الله - دنيا الوطن

استولت قوات الاحتلال، مساء اليوم الأحد، على رافعة شوكية خلال اقتحامها قرية عين البيضاء بالأغوار الشمالية.



وقال الناشط الحقوقي عارف دراغمة، إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية واستولت على رافعة شوكية، مملوكة للمواطن يوسف فقهاء، مشيرا إلى أن جنود الاحتلال دققوا في البطاقات الشخصية للمارة.