شؤون فلسطينية

هل سترفع الحكومة الفلسطينية رواتب الوزراء؟

هل سترفع الحكومة الفلسطينية رواتب الوزراء؟
خاص دنيا الوطن
رفضت مصادر حكومية اليوم الأحد، التعليق على ما يتم تداوله بأن مجلس الوزراء الفلسطيني الحالي برئاسة الدكتور محمد اشتية، يعكف على دراسة اتخاذ قرار برفع رواتب وزرائه من 3 آلاف إلى  5000 دولار.

وقالت المصادر الحكومية: "لا نستطيع نفي أو تأكيد ذلك، ولا نريد التصريح في هذا الموضوع".
 
وقال الكاتب والمحلل السياسي، إبراهيم أبراش: إن قضية رواتب الوزراء والمسؤولين أُقحمت على الحالة الفلسطينية التي نعيش فيها، رغم أن الوضع الحالي يمثل مرحلة تحرر وطني، لذا من المفترض أن من يريد التقدم للعمل في منصب حكومي يعرف أنه مُكلفّا بمهمة نضالية وطنية".

وأضاف أبراش لـ"دنيا الوطن"، أنه ينبغي على كل الوزراء مراعاة الظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني، طالما يقبع تحت الاحتلال والحصار، وفي ظل وضع اقتصادي مُتردي، متابعًا: "يجب على كل وزير يتم اختياره أن يكون لديه القابلية بأن يُضحي في سبيل شعبه وقضيته، وعدم الالتفاف إلى موضوع الرواتب وغيرها".

وأوضح أن الذين يشاركون في العمل الوطني يدفعون من جيوبهم، ولكن للأسف الآن كل من يريد أن يكون في السلطة سواءً في الضفة أو غزة، يتهم ويبحث عن الراتب وتحسين وضعه المعيشي.

وتابع أبراش: المشكلة تكمن أنه بعد أن يصبح هذا الشخص وزيرًا بعد أن كان طبيبًا مشهورًا أو رجل أعمال مهم، يبدأ بمقارنة وضعه السابق بالحالي، حيث في السابق كان بلا مهام وزارية ولا يرعى مصالح الناس، ولكن الآن أصبح لديه مهمة حكومية تأخذ من وقته الكثير، ويريد أن يعوض وقته بتحسين الراتب، لذا فالأفضل أن يُحسم هذا الأمر بأن كل شخص يريد أن يكون في الوزارة يُقدم على مهمة وطنية وليس تحسينًا لوضعه المالي.

بدوره، أكد الكاتب والمحلل السياسي عبد الستار قاسم، أنه منذ إنشاء السلطة الفلسطينية، وهي تتصرف ماليًا كأنها دولة مستقلة ذات ثروات طبيعية، وموارد كبيرة، مضيفًا: "نحن لا نتصرف بأننا دولة تحت احتلال، ومحاصرة ماليًا، بل نتصرف بأننا دولة كبيرة تنفق كثيرًا".

وأوضح قاسم لـ"دنيا الوطن"، أنه لا يوجد حتى الآن خطة اقتصادية استراتيجية، تسير عليها الحكومات، أو كيف سيكون مستقبلنا المالي والاقتصادي، وانما نرى وزراء حكومات حالية وسابقة يطالبون برواتب مرتفعة، ونثريات، وسفريات، وأجور مكاتب، ومرافقين، وغلاء معيشة، وغيرها.

وتساءل: يريدون رفع رواتب.. من أين؟، في الوقت الذي يجب أن نعمل على تقليص النفقات، مع أن تقليص النفقات من السهل الوصول اليه من خلال وقف مآدب الغذاء للضيوف، واستئجار الفنادق، وما يحدث في سفارات في الخارج من بذخ وصرف أموال، وتقليص مصاريف السيارات الحكومية، وغيرها.

وختم قاسم، حديثه، بالقول: "يجب أن يتم تقليص الرواتب، وليس رفع الرواتب، وارهاق الميزانية العامة، في المقابل تخفيض تكاليف المعيشة على الناس، كل ممكن يجب أن يحدث عندما تتوفر الأمانة لدى المسؤولين".

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