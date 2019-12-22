شؤون فلسطينية

اشتية: الكويت داعمة دائمة لقضية شعبنا منذ انطلاق ثورته

اشتية: الكويت داعمة دائمة لقضية شعبنا منذ انطلاق ثورته
رام الله - دنيا الوطن
أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بموقف الكويت الدائم والداعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل والمنصات الدولية، وقال: "الكويت احتضنت ثورة الشعب الفلسطيني منذ انطلاقها ولم تبخل بأي جهد لدعم قضيتنا على مر السنوات".
 
جاء ذلك، لدى استقبال رئيس الوزراء، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، سفير دولة الكويت غير المقيم لدى فلسطين عزيز الديحاني، مهنئا إياه بتقديم أوراق اعتماده، مرحبا به، ومؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وبحث اشتية مع الديحاني سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، والعمل على تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الخيرية الفلسطينية والكويتية.

وأطلع اشتية السفير الكويتي على استراتيجية الحكومة بتحقيق الانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية للاحتلال، من خلال تعزيز المنتج الوطني والتوجه للتبادل التجاري المباشر مع العالم لا سيما مع عمقنا العربي.

من جانبه نقل السفير الكويتي تحيات رئيس مجلس الوزراء والحكومة الكويتية لرئيس الوزراء، مؤكدا على موقف الكويت الثابت قيادة وحكومة وشعبا الداعم للقضية الفلسطينية، قائلا: "بتوجيهات القيادة الكويتية أردنا أن نقدم أوراق اعتمادنا على أرض فلسطين، لتكون رسالة للعالم أن فلسطين ستبقى أرضا عربية".

وكان السفير الكويتي قد قدم أوراق اعتماده للرئيس محمود عباس سفيرا لدولة الكويت غير المقيم لدى فلسطين، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.

أخبار ذات صلة

هل سترفع الحكومة الفلسطينية رواتب الوزراء؟

هل سترفع الحكومة الفلسطينية رواتب الوزراء؟

فتح بغزة: حققنا جملة من أهدافنا الإستراتيجية في ذكرى الانطلاقة الـ 55

فتح بغزة: حققنا جملة من أهدافنا الإستراتيجية في ذكرى الانطلاقة الـ 55

الثلاثاء.. صرف مساعدة الـ 100 دولار لـ 75 ألف أسرة بغزة

الثلاثاء.. صرف مساعدة الـ 100 دولار لـ 75 ألف أسرة بغزة

(يديعوت): قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ستنشر الشهر المقبل

(يديعوت): قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ستنشر الشهر المقبل

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من العيسوية بينهم أسير محرر

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من العيسوية بينهم أسير محرر

الشيوخي: قرار الجنايات الدولية بداية لانتصار أبناء شعبنا على ارهاب الاحتلال

الشيوخي: قرار الجنايات الدولية بداية لانتصار أبناء شعبنا على ارهاب الاحتلال

الصوراني: أبواب جهنم فتحت على مجرمي الحرب الإسرائيليين

الصوراني: أبواب جهنم فتحت على مجرمي الحرب الإسرائيليين

غنيم يوقع عقد تأهيل النظام المائي في قرى شمال غرب نابلس وقبلان

غنيم يوقع عقد تأهيل النظام المائي في قرى شمال غرب نابلس وقبلان

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

اشتية: الكويت داعمة دائمة لقضية شعبنا منذ انطلاق ثورته

اشتية: الكويت داعمة دائمة لقضية شعبنا منذ انطلاق ثورته

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من العيسوية بينهم أسير محرر

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من العيسوية بينهم أسير محرر

الشيوخي: قرار الجنايات الدولية بداية لانتصار أبناء شعبنا على ارهاب الاحتلال

الشيوخي: قرار الجنايات الدولية بداية لانتصار أبناء شعبنا على ارهاب الاحتلال

غنيم يوقع عقد تأهيل النظام المائي في قرى شمال غرب نابلس وقبلان

غنيم يوقع عقد تأهيل النظام المائي في قرى شمال غرب نابلس وقبلان

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد سفير الكويت غير المقيم لدى فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد سفير الكويت غير المقيم لدى فلسطين

عريقات: قرار &#34;الجنائية&#34; نقطة تحول رئيسية ولن تستطيع واشنطن تدمير القانون الدولي

عريقات: قرار "الجنائية" نقطة تحول رئيسية ولن تستطيع واشنطن تدمير القانون الدولي

&#34;الأشغال العامة&#34; تُحيل مشروع إعادة تأهيل طريق قلنديا

"الأشغال العامة" تُحيل مشروع إعادة تأهيل طريق قلنديا

الحبس ثلاث سنوات لمدان بقضية التسبب بالموت عن إهمال أو غير قصد

الحبس ثلاث سنوات لمدان بقضية التسبب بالموت عن إهمال أو غير قصد

منوعات

شاهد .. إحتفال جورج وسوف بعيد ميلاده ال 59 مع إبنيه

شاهد .. إحتفال جورج وسوف بعيد ميلاده ال 59 مع إبنيه

شاهد: عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني من موقف محرج في الرياض

شاهد: عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني من موقف محرج في الرياض

تغريدة من ليدي غاغا تثير اشمئزاز متابعيها

تغريدة من ليدي غاغا تثير اشمئزاز متابعيها

شاهد: نجوى كرم متنكرة في زي ماما نويل

شاهد: نجوى كرم متنكرة في زي ماما نويل

شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : (افتكرته أنا)

شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : (افتكرته أنا)

شاهد: ماذا قالت شيرين بأول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ؟

شاهد: ماذا قالت شيرين بأول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ؟

شاهد: ميريام فارس غاضبة من اليسا: (خبصت)

شاهد: ميريام فارس غاضبة من اليسا: (خبصت)

رد قاس من أحلام على أحد متابعيها: (ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم)

رد قاس من أحلام على أحد متابعيها: (ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم)

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

عربي

مقتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال

مقتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال

احتجاجات لبنان.. دعوات للتظاهر من أجل &#34;حكومة إصلاح&#34;

احتجاجات لبنان.. دعوات للتظاهر من أجل "حكومة إصلاح"

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

رئيس الوزراء اللبناني المُكلف يُوضح حقيقة اعتذاره عن تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء اللبناني المُكلف يُوضح حقيقة اعتذاره عن تشكيل الحكومة