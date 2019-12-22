اشتية: الكويت داعمة دائمة لقضية شعبنا منذ انطلاق ثورته

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، بموقف الكويت الدائم والداعم للقضية الفلسطينية في كافة المحافل والمنصات الدولية، وقال: "الكويت احتضنت ثورة الشعب الفلسطيني منذ انطلاقها ولم تبخل بأي جهد لدعم قضيتنا على مر السنوات".



جاء ذلك، لدى استقبال رئيس الوزراء، اليوم الأحد في مكتبه برام الله، سفير دولة الكويت غير المقيم لدى فلسطين عزيز الديحاني، مهنئا إياه بتقديم أوراق اعتماده، مرحبا به، ومؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.



وبحث اشتية مع الديحاني سبل تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي، والعمل على تشكيل لجنة وزارية مشتركة بين البلدين، إضافة إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات الخيرية الفلسطينية والكويتية.



وأطلع اشتية السفير الكويتي على استراتيجية الحكومة بتحقيق الانفكاك من علاقة التبعية الاقتصادية للاحتلال، من خلال تعزيز المنتج الوطني والتوجه للتبادل التجاري المباشر مع العالم لا سيما مع عمقنا العربي.



من جانبه نقل السفير الكويتي تحيات رئيس مجلس الوزراء والحكومة الكويتية لرئيس الوزراء، مؤكدا على موقف الكويت الثابت قيادة وحكومة وشعبا الداعم للقضية الفلسطينية، قائلا: "بتوجيهات القيادة الكويتية أردنا أن نقدم أوراق اعتمادنا على أرض فلسطين، لتكون رسالة للعالم أن فلسطين ستبقى أرضا عربية".



وكان السفير الكويتي قد قدم أوراق اعتماده للرئيس محمود عباس سفيرا لدولة الكويت غير المقيم لدى فلسطين، بمقر الرئاسة بمدينة رام الله.