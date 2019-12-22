شؤون فلسطينية

(يديعوت): قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ستنشر الشهر المقبل

(يديعوت): قائمة الشركات العاملة في المستوطنات ستنشر الشهر المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت)، اليوم الأحد: إن الحملة الدبلوماسية تتصاعد ضد إسرائيل في العالم، وخاصةً أمام المؤسسات الدولية.

وبحسب الصحيفة، فإن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ستنشر الشهر المقبل قائمة الشركات العاملة في المستوطنات بالضفة الغربية وشرقي القدس ومرتفعات الجولان.

وقالت الصحيفة "ليس فقط لاهاي .. لم تتمكن بعد إسرائيل من الاستيقاظ من ضربة قرار المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في جرائم الحرب بالضفة وغزة، فهي ستتعرض لضربة آخرى بنشر القائمة السوداء للشركات العاملة بالمستوطنات".

وبحسب الصحيفة، فإنه منذ نشر قرار محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ الشهر الماضي بمطالبة جميع دول الاتحاد الأوروبي بتمييز منتجات المستوطنات، تدفع ميشيل باشيليت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، باتجاه الحصول على القائمة كاملة والعمل على نشرها، مشيرةً إلى أن قرار المدعية العامة سيعطي دفعة أخرى للمفوضة باشيليت من أجل المضي قدماً بشأن نشر هذه القائمة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تعمل خلف الكواليس لمحاولة تأجيل القائمة مرةً أخرى، لكن ليس من المؤكد أنها ستنجح، لافتة إلى أن هناك ضغوطاً على المفوضة باشيليت وكذلك الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش من داخل إسرائيل ومن الولايات المتحدة نفسها عبر أعضاء في الكونغرس والإدارة الأميركية من أجل منع نشر القائمة.

ووفقاً للصحيفة، فإن الأميركيين أرسلوا رسائل تهديد بأنه سيتم اتخاذ إجراءات قوية ضد لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في حالة نشر "القائمة السوداء".

وبحسب يديعوت، فإن باشيليت أكدت عزمها على نشر هذه القائمة قبل انتهاء ولايتها في الأشهر المقبلة، وذلك التزاماً منها بما يقع عليها وفق القوانين.

وتشير الصحيفة الإسرائيلية إلى أن عددا من الشركات في إسرائيل والعالم تلقت إشعاراً في الأشهر الأخيرة من مكتب المفوضة باشيليت بشأن إمكانية إدراجها في القائمة السوداء بسبب عملها في المستوطنات بشكل غير قانوني.

أخبار ذات صلة

الثلاثاء.. صرف مساعدة الـ 100 دولار لـ 75 ألف أسرة بغزة

الثلاثاء.. صرف مساعدة الـ 100 دولار لـ 75 ألف أسرة بغزة

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من العيسوية بينهم أسير محرر

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من العيسوية بينهم أسير محرر

الشيوخي: قرار الجنايات الدولية بداية لانتصار أبناء شعبنا على ارهاب الاحتلال

الشيوخي: قرار الجنايات الدولية بداية لانتصار أبناء شعبنا على ارهاب الاحتلال

الصوراني: أبواب جهنم فتحت على مجرمي الحرب الإسرائيليين

الصوراني: أبواب جهنم فتحت على مجرمي الحرب الإسرائيليين

غنيم يوقع عقد تأهيل النظام المائي في قرى شمال غرب نابلس وقبلان

غنيم يوقع عقد تأهيل النظام المائي في قرى شمال غرب نابلس وقبلان

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد سفير الكويت غير المقيم لدى فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد سفير الكويت غير المقيم لدى فلسطين

عريقات: قرار &#34;الجنائية&#34; نقطة تحول رئيسية ولن تستطيع واشنطن تدمير القانون الدولي

عريقات: قرار "الجنائية" نقطة تحول رئيسية ولن تستطيع واشنطن تدمير القانون الدولي

&#34;الأشغال العامة&#34; تُحيل مشروع إعادة تأهيل طريق قلنديا

"الأشغال العامة" تُحيل مشروع إعادة تأهيل طريق قلنديا

التعليقات

الدنيا حكايات

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

التضامن العربي في حرب أكتوبر والفريق سعد الدين الشاذلي

شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من العيسوية بينهم أسير محرر

الاحتلال يعتقل أربعة شبان من العيسوية بينهم أسير محرر

الشيوخي: قرار الجنايات الدولية بداية لانتصار أبناء شعبنا على ارهاب الاحتلال

الشيوخي: قرار الجنايات الدولية بداية لانتصار أبناء شعبنا على ارهاب الاحتلال

غنيم يوقع عقد تأهيل النظام المائي في قرى شمال غرب نابلس وقبلان

غنيم يوقع عقد تأهيل النظام المائي في قرى شمال غرب نابلس وقبلان

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد سفير الكويت غير المقيم لدى فلسطين

الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد سفير الكويت غير المقيم لدى فلسطين

عريقات: قرار &#34;الجنائية&#34; نقطة تحول رئيسية ولن تستطيع واشنطن تدمير القانون الدولي

عريقات: قرار "الجنائية" نقطة تحول رئيسية ولن تستطيع واشنطن تدمير القانون الدولي

&#34;الأشغال العامة&#34; تُحيل مشروع إعادة تأهيل طريق قلنديا

"الأشغال العامة" تُحيل مشروع إعادة تأهيل طريق قلنديا

الحبس ثلاث سنوات لمدان بقضية التسبب بالموت عن إهمال أو غير قصد

الحبس ثلاث سنوات لمدان بقضية التسبب بالموت عن إهمال أو غير قصد

مؤسسات حقوقية تصدر بياناً مشتركاً بشأن إعلان المحكمة الجنائية الدولية

مؤسسات حقوقية تصدر بياناً مشتركاً بشأن إعلان المحكمة الجنائية الدولية

منوعات

شاهد .. إحتفال جورج وسوف بعيد ميلاده ال 59 مع إبنيه

شاهد .. إحتفال جورج وسوف بعيد ميلاده ال 59 مع إبنيه

شاهد: عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني من موقف محرج في الرياض

شاهد: عمرو دياب ينقذ دينا الشربيني من موقف محرج في الرياض

تغريدة من ليدي غاغا تثير اشمئزاز متابعيها

تغريدة من ليدي غاغا تثير اشمئزاز متابعيها

شاهد: نجوى كرم متنكرة في زي ماما نويل

شاهد: نجوى كرم متنكرة في زي ماما نويل

شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : (افتكرته أنا)

شبيه محمد رمضان يقلده في أغنية زلزال .. والأخير يرد : (افتكرته أنا)

شاهد: ماذا قالت شيرين بأول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ؟

شاهد: ماذا قالت شيرين بأول ظهور لها بعد تصريحاتها المثيرة للجدل ؟

شاهد: ميريام فارس غاضبة من اليسا: (خبصت)

شاهد: ميريام فارس غاضبة من اليسا: (خبصت)

رد قاس من أحلام على أحد متابعيها: (ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم)

رد قاس من أحلام على أحد متابعيها: (ما يحل المشاكل إلا القرآن الكريم)

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

ناهد السباعي عن هيثم أحمد زكي :رزقه واسع أوي في الآخرة

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

شاهد: سما المصري تشعل (إنستغرام) بإسدال الصلاة وتبكي

عربي

مقتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال

مقتل سبعة أشخاص بانفجار سيارة ملغومة في الصومال

احتجاجات لبنان.. دعوات للتظاهر من أجل &#34;حكومة إصلاح&#34;

احتجاجات لبنان.. دعوات للتظاهر من أجل "حكومة إصلاح"

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

مقتل مدني وإصابة أربعة آخرين بتفجير عبوتين ناسفتين في بغداد

رئيس الوزراء اللبناني المُكلف يُوضح حقيقة اعتذاره عن تشكيل الحكومة

رئيس الوزراء اللبناني المُكلف يُوضح حقيقة اعتذاره عن تشكيل الحكومة